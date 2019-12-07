網球／前球后丹麥甜心伍茲妮雅琪 宣布澳網後退休

丹麥甜心伍茲妮雅琪，澳網後退休。 美聯社 分享 facebook 曾登女網世界排名第一的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）今天宣布，將在下月的澳洲網球公開賽後退休。她生涯唯一的大滿貫賽金盃就是在澳網拿下。

29歲的伍茲妮雅琪生涯3度打進大滿貫賽單打決賽，唯一一次奪冠就是在去年澳網。明年澳網將在1月20日開打。

伍茲妮雅琪2005年以15歲之齡轉職業，2010年10月爬上世界排名第一，球后寶座坐了71週。她到目前為止擁有30座WTA單打冠軍，包括2017年在新加坡舉行的WTA年終總決賽封后。她2008年到2016年3度代表丹麥參加奧運。

瓦芝妮雅琪去年10月透露罹患類風濕性關節炎，表示她有些時候很難下床，但最後仍以世界排名第3結束去年賽季。

伍茲妮雅琪曾連續11個賽季世界排名保持在前20。由於傷勢影響加上今年狀態欠佳，目前世界排名掉到第37，她今年只打進一場決賽。

伍茲妮雅琪今天表示，她退休與健康狀況無關，稱希望與丈夫大衛李（David Lee）更加享受場外生活。前職籃選手大衛李曾助金州勇士奪得2015年美國職籃NBA總冠軍，2017年宣布高掛球鞋。

伍茲妮雅琪在Instagram寫道：「我在場上的所有夢想都達成了。我總是告訴自己，一旦時機成熟，除了網球我還有很多想做的事，現在該是去達成的時候了。」

「最近幾個月，我發現人生還有更多我想在場外完成的事。」

「嫁給大衛是那些目標之一，與他共組家庭，同時繼續環遊世界，並且協助大家更認識類風濕性關節炎（計畫即將推出），這些都是讓我繼續前進的熱情所在。」

伍茲妮雅琪2014年初曾宣布與北愛爾蘭高爾夫名將麥克羅伊（Rory McIlroy）訂婚，但幾個月後兩人驚傳分手，據報是麥克羅伊臨陣退縮，突然以一通電話告知取消婚事。

伍茲妮雅琪另外兩次挺進大滿貫賽決賽都是在美國公開賽，2009年美網冠軍戰敗給比利時名將克萊絲特絲（Kim Clijsters）；2014年美網不敵好友、美國天后小威廉絲（Serena Williams）。

伍茲妮雅琪宣布將退休後，克萊絲特絲和小威都在她的IG貼文下方留言。克萊絲特絲讚揚她是很棒的冠軍好手，並祝她一切順利。小威貼出很多心碎圖，表示很不捨。法國女將柯爾妮（Alize Cornet）和美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）等許多球員都在推特上留言祝福。