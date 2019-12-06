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舉重／禁藥分析出現不利結果 陳士杰遭國際舉重禁賽

2019-12-06 18:14聯合報 記者劉肇育／即時報導

陳士杰。 報系資料照
陳士杰。 報系資料照
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國際舉重總會在今天公告，我國舉重好手陳士杰在藥檢中出現不利分析結果，可能違反反禁藥相關規定，目前已經遭到禁賽，未來三個月內國際舉總也將召開聽審會做出決議。

國際舉重總會在今天公告，陳士杰的藥檢樣品中，具有兩種5αAdiol或5βAdiol成份，在可能違反禁藥相關規定的情況下已經遭到暫停出賽，如果未來確定違反禁藥相關規定，將會再公告相關處分。

截至目前為止我國仍未有相關單位收到來自國際舉重總會的通知，依照程序未來三個月內國際舉總也將召開聽審會，做出進一步的判決，在確認後才會告知中華民國舉重協會最終狀況。

中華奧會在聲明稿中指出，根據國際舉重總會稍早發布的運動禁藥管制最新消息，文中提及我國陳士杰選手檢體經分析後回覆不利檢測報告（5αAdiol and/or 5βAdiol）。在未被確認違反運動禁藥管制規定前，陳選手目前被國際舉重總會暫時停賽 。基於世界運動禁藥管制規範(WADA Code)規定，違規案未定案前，非相關人員及協會或單位均不應對本案進一步評論。本案尚未有結果，本會亦無任何背景資訊，有鑒於過去各種可能性皆有，甚至因釐清未違反規範而還其清白，請各界勿猜臆，本會呼籲各界請避免打擾選手。

舉重

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