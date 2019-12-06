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Road to Tokyo 國際及兩岸交流成果分享會今登場

2019-12-06 13:54聯合報 記者毛琬婷／即時報導

2019國際及兩岸交流成果分享會今天登場。圖／中華奧會提供
2019國際及兩岸交流成果分享會今天登場。圖／中華奧會提供
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由體育署及中華奧會共同舉辦的「2019國際及兩岸交流成果分享會」今天登場，體育署署長高俊雄及中華奧會主席林鴻道主席均親自出席，一同為明年中華代表團前進東京奧運鼓勵集氣。

今年台灣體壇成果豐碩，中華健兒屢創佳績，拿下多張2020東京奧運入場門票，而中華奧會在體育署大力支持下，透過運動強化與各界的聯結，自國內推展全民路跑，到組團出征，也從兩岸七來六往交流，到積極出席各項國際會議與活動，鍵結外國使館、拓展國際關係。

今年度共組成兩支代表團出征，包含4月在澳洲達爾文舉辦的阿拉夫拉運動會以及10月份移師卡達杜哈的世界沙灘運動會。在阿拉夫拉運動會中，在舉重排球桌球運動上連戰皆捷，共獲得9金4銀5銅的亮眼成績。而首屆世界沙灘運動會則由空手道選手王翌達摘下銀牌。

組團參賽外，中華奧會也支援各運動協會參與國際賽事及出席會議，從技術會議，到與大會溝通代表團所需，讓教練、運動員們可以專心拿下好成績。

至於2020年東京奧運，中華奧會接受體育署委託，自2019年至2020年規劃分為三梯次，邀集協會、教練及相關單位籌組考察團前往日本。

肩負國內體育與國際接軌之重要窗口，中華奧會今年共與5個國家奧會簽署合作協議，包含越南、印尼、香港、希臘以及聖露西亞，也積極開拓運動外交，與澳洲駐台辦事處、日本台灣交流協會，以及法國在台辦事處建立交流管道。

而我國致力推展奧林匹克教育更獲得國際肯定，今年6月林鴻道親赴希臘雅典，接受由國際奧林匹克學院（IOA，International Olympic Academy）頒贈雅典娜獎座（Prize Athena），由希臘總統帕夫洛普洛斯（Prokopios Pavlopoulos）及國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）現場觀禮祝賀。

排球舉重桌球

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