澳洲高球公開賽首輪 台灣好手俞俊安並列第一

俞俊安(右)。(照片／摘自俞俊安臉書) 分享 facebook 澳洲高球公開賽首輪比賽今天登場，台灣業餘好手俞俊安以低於標準桿6桿的成績和日本業餘選手金谷拓實並列第一。

金谷拓實（Takumi Kanaya）在首輪擊出65桿，證明他是世界頂尖業餘選手，並且獨占鰲頭，直到台灣選手俞俊安在下午稍後也以低於標準桿6桿成績與他並列第一。

兩人以2桿領先澳洲3名挑戰者擊出的67桿，其中包括2015年冠軍瓊斯（Matt Jones）。前英國公開賽冠軍歐惠森（Louis Oosthuizen）和英格蘭選手凱西（PaulCasey）等15名選手以低於標準桿3桿的68桿並列第6。

凱西和打出75桿的澳洲高球好手史考特（AdamScott）以及打出70桿的西班牙老將賈西亞（SergioGarcia）同組競技。由於雪梨鄉村地區從上個月起遭野火肆虐，他們擊球時得忍受吹向澳洲高球俱樂部的滾滾濃煙。

凱西說：「我必須承認我的眼睛刺痛，但是我沒有什麼好抱怨的，因為許多人的處境比我更糟。濃煙使得比賽很棘手，但克服這些因素是高球比賽的一部分。」

在亞利桑那州立大學（Arizona State University）的同學都稱俞俊安為凱文（Kevin Yu），他在賽事中比較晚出發，並未受到煙霧影響，追平金谷拓實的7隻小鳥（Birdie），與金谷拓實並列首位。

俞俊安說：「空氣聞起來並不好，但我可以適應，沒有什麼大不了的。」