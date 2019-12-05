羽球／運科加入訓練 王子維最想打自己

訓練不再是土法煉鋼，運動科學成為現今選手訓練不可或缺的一環，今天到訪未來科技展的「羽球王子」王子維就期待，有朝一日能和模擬自己球路的系統「對打」。

未來科技展設置的「精準運動」專區，羽球包括訓練輔助裝置和動作分析系統，可提供數據化的運動資訊分析、辨識13種球種等，相關系統若能持續進化，未來可和各種數據和影像串連，模擬出不同選手的球路。

今天下場體驗的王子維笑說，若能有模擬對戰，「最想輸入的是自己吧，畢竟和其他選手都有機會遇到，能和自己對戰的體驗就滿特別。」

剛在印度終結3年「冠軍荒」的王子維，現在是體育署東京奧運「黃金計畫」成員，有專屬的教練、防護員和陪練員，國訓中心也有專屬情蒐人員，幫助選手了解下戰對手特性和球路；王子維提到，現在國訓中心也有高速攝影機，可以記錄自己殺球軌跡，動作有偏就能修正。