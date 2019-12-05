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澳網外卡／莊吉生開胡 李亞軒／吳芳嫺女雙闖4強

2019-12-05 20:50聯合報 記者曾思儒／即時報導

上月在台北海碩盃打下雙打冠軍的我國女雙組合李亞軒／吳芳嫺，2020澳網亞太區外卡賽延續連勝氣勢，昨天在「超級搶10」拍下地主組合闖過頭關，今天再以直落二力退大會第2種子穂積絵莉／波形純理，4強門票到手，也成雙打僅存台將代表。

澳網亞太區外卡賽會內賽程昨天在珠海展開，單打台將共有4名選手出擊，男、女各半，「Jason」莊吉生列男單頭號種子，「小胖」楊宗樺排第8種子，女單分別是列第3種子的李亞軒，以及會外出線的張凱貞；雙打也有4組台將，但男雙唯一代表「胖毛配」楊宗樺／彭賢尹首戰就落馬，今天另外兩組女雙也沒能闖關，只有李亞軒／吳芳嫺持續突圍。

今天結束雙打賽程的包括去年摘冠的組合張凱貞／徐竫雯，衛冕軍以5：7、3：6敗給列第3種子的南韓組合；列第4種子的謝語倢／陳佩萱雖以6：3先下一城，但第二盤2：2時因傷退賽，將晉級資格讓給南韓對手。

今天3位單打亮相的台將也只有莊吉生過關，排頭號種子的「Jason」以6：3、6：4拍下地主崔杰，晉級8強，下戰將碰日本望月勇希；望月勇希首戰擊敗的正是「小胖」楊宗樺，楊宗樺以兩個3：6讓出勝利，無緣和莊吉生會師8強賽。

李亞軒單打則以4：6、1：6不敵南韓對手，女單台將代表只剩「網球精靈」張凱貞。

楊宗樺李亞軒張凱貞

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