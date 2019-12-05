親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

申請小巨蛋碰壁？周杰倫爆嗆：你這巨蛋留著幹嘛！

婚前爆性侵女大生案 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬

運動筆記【焦點人物】初馬之後才是開始，「老鄧」鄧新詮逐頂之路正要展開第 8 隻全馬︰2 年 11 個月零 20 天的 58 秒 PB 破風手之旅
健行筆記【苗栗泰安鄉】水雲三星之虎山［EBC 聖母峰基地營 6］⋯ 山屋睡不著，只好去爬山！
NBA今日十大好球 (12月5日)賽事懶人包 (12月5日)

足球／戰績不佳下台 中華男足教頭遭撤換

2019-12-05 18:11聯合報 記者毛琬婷／即時報導

蘭卡斯特領軍中華男足戰績不佳，遭足協提前解約。圖／中華足球協會提供
蘭卡斯特領軍中華男足戰績不佳，遭足協提前解約。圖／中華足球協會提供
分享

中華足球協會今天宣布，經過選訓委員會及理監事會議開會後，決議與英籍主帥蘭卡斯特（Louis Lancaster）提前解約，足協並感謝蘭卡斯特這段期間的辛苦付出，並祝他未來一切順利。

蘭卡斯特在今年年初經過選訓委員會開會決議後成為中華男足隊第25任總教練，正式接掌中華男足兵符，在這段期間經歷四場國際友誼賽和五場世界盃資格賽，期間取得1勝2平6負成績。

今年中華男足所有賽事結束後，選訓委員會開會針對男足年度表現進行檢討，會中與蘭卡斯特討論後做出於12月31日提前解約的決議（原合約至2020年1月31日止）。

中華足協秘書長方靖仁説：「每次國際賽事窗口結束後，選訓委員會都會邀請蘭卡斯特到會議上進行報告及討論國家隊表現與未來方向。會議上我們請總教練報告並接受委員提問後隨即進行閉門討論，會中委員決議提前解約。之後也當面告知蘭卡斯特這項決定，他也表示可以理解這項決定。」

蘭卡斯特則是表示，感謝這一年來所有球迷的支持，他可以理解總教練為戰績負責下台的決議，也祝福中華隊能夠繼續成長向前。

足協與蘭卡斯特的合約將於年底結束，之後中華足協也將立即啟動選訓程序，盡速選出新任教練帶領中華男足，中華男足下一場世界盃資格賽將會在明年3月份前往客場拚戰尼泊爾隊。

中華足協中華隊

延伸閱讀

足球／戰績不佳遭撤換？傳足協下午開會換教頭

相關新聞

羽球／BWF年度最佳女運動員 戴資穎連3年入圍

2019-12-05 17:40

羽球／走過傷痛印度摘冠 王子維：很大肯定

2019-12-05 17:32

足球／戰績不佳遭撤換？傳足協下午開會換教頭

2019-12-05 13:13

網球／成立基金會助貧兒就學 費德勒：想做更多

2019-12-05 10:12

網球／挑戰第8座澳網金盃 約克維奇選定熱身賽

2019-12-04 21:17

澳網外卡／張凱貞逆轉勝 台女將寫百分百勝率

2019-12-04 19:34

東奧／盼難民隊大放異彩 開幕進場將調至第二位

2019-12-04 18:39

澳網外卡／張凱貞逆轉勝 單打挺進8強

2019-12-04 13:36

足球／超越C羅 梅西第6度拿金球寫新猷

2019-12-03 23:50

排球／拚奧與職業賽撞期 「黑狗」陳建禎陷兩難

2019-12-03 23:48

排球／奧運資格賽 最強雙胞胎歸隊

2019-12-03 21:08

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／裁判無視大走步 詹皇：腦袋突然當機

2019-12-05 16:01

NBA／火箭計畫遞交抗議 聯盟重賽過往確有先例

2019-12-05 14:34

NBA／雙星聯手大破爵士 湖人客場10連勝

2019-12-05 13:26

MLB／金鶯近年十大戰役 陳偉殷壓派提特排第4

2019-12-05 07:53

不再沈默的雷納德 展現更強的領導者聲量

2019-12-05 07:00

NBA／黃蜂轟垮勇士 葛拉罕平隊史三分球紀錄

2019-12-05 11:40

MLB／費城人5年破億約簽惠勒 漢默斯轉投勇士

2019-12-05 06:55

NBA／唐西奇連17場20-5-5 獨行俠收四連勝

2019-12-05 12:44

NBA／外界質疑不配獲獎 安東尼：聽夠胡說八道

2019-12-05 10:49

NBA／楊恩破詹皇紀錄 老鷹仍不敵籃網砲火

2019-12-05 12:26

NBA／今夏成為交易案一員 保羅：我很震驚

2019-12-05 08:27

棒球／國家隊組訓賽吵不停 彭誠浩贊成共組公司

2019-12-04 19:25

日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多

2019-12-05 07:00

冬盟／阿部慎之助開球 中職聯隊轟垮日軍

2019-12-04 21:56

MLB／賣貝茲非首要任務 紅襪更想脫手高薪投手

2019-12-05 10:10

冬盟／龍隊大勝韓職聯隊 葉君璋：較像職業了

2019-12-05 00:13

NBA／字母哥35分領軍 公鹿退活塞收13連勝

2019-12-05 11:06

NBA／被逆轉不全怪誤判 丹東尼：我們幾乎棄守

2019-12-05 00:05

棒球／棒協才獲最佳協會又陷爭議 彭誠浩心痛

2019-12-04 19:40

NBA／巴特勒37分孤掌難鳴 塞爾蒂克本季主場不敗

2019-12-05 12:40

足球／戰績不佳遭撤換？傳足協下午開會換教頭

2019-12-05 13:13

NBA／向76人毛遂自薦？ 克勞佛看好快艇本季奪冠

2019-12-05 12:13

NBA／尚未對抗訓練 曝厄文恐缺席兩周或更久

2019-12-05 09:27

UBA／大學教練看外援壓境 想走遠本土仍是關鍵

2019-12-05 00:02

NBA／高中母校體育館以己為名 艾佛森致詞落淚

2019-12-05 13:00

UBA／限制外籍生？ 大專體總再討論

2019-12-05 00:11

NBA／場內外成就受肯定 KD登富比世雜誌封面

2019-12-05 15:05

6搶1／中職、棒協再次槓上 彭誠浩：國家隊要和

2019-12-05 00:09

網球／挑戰第8座澳網金盃 約克維奇選定熱身賽

2019-12-04 21:17

MLB／擊敗血癌重返賽場 卡拉斯科獲東山再起獎

2019-12-05 08:23

HBL乙級／培育不少職業好手 近400隊火熱開打

2019-12-05 00:21

HBL乙級／全台近400隊參賽 體育署長現身開球

2019-12-04 19:03

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-04 21:30

NBA／今日戰績表 安東尼攻20分拓荒者退國王

2019-12-05 14:50

爆米花／莊韋恩再見安打 大學培訓隊氣走合庫

2019-12-04 21:14

澳網外卡／張凱貞逆轉勝 台女將寫百分百勝率

2019-12-04 19:34

冬盟／味全龍勝率過半 黃柏豪打擊出色

2019-12-05 17:09

NBA／回故鄉代掌兵符 熱火助教喊有趣

2019-12-05 16:58

中職／ 彭政閔加入青棒營教練 新球季職務未定

2019-12-05 16:13

MLB／天使打造常勝軍 主場可望續留安那罕30年

2019-12-05 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top