羽球／走過傷痛印度摘冠 王子維：很大肯定

王子維（左）和科技部部長陳良基體驗羽球發球機。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

剛在國際羽球總會（BWF）超級300系列的印度公開賽打下金盃，「羽球王子」王子維今天現身台北世貿一館的未來科技展，體驗羽球訓練輔助的發球機，還將代言品牌的球拍贈給蔡英文總統，分享熱騰騰的奪冠喜悅。

上一座金盃已要回溯到2016年的荷蘭公開賽，王子維17年雖3闖單站公開賽最終戰，離冠軍卻都差最後一步，在紐西蘭時更是錯過決勝局20：16的4個「冠軍點」，慘痛經歷時隔兩年仍記憶猶新。

「17年也有機會拿冠軍，但20：16被逆轉，18年就受傷了。」終止3年「冠軍荒」的王子維分享，印度這一冠除了積分和獎金進補，最重要還要信心的提升，「從受傷，復健，帶傷比賽，每天都要請防護員治療，和教練（欒勁）從年初合作到熟悉，這座冠軍是很大的肯定。」

王子維現身台北世貿一館的未來科技展，體驗羽球訓練輔助發球機。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

他也特別感謝欒勁和防護員的協助，讓他腰傷漸漸痊癒，「其實每天都是一樣，打球前就要先暖身，比賽或練完球還要花1到2小時治療，防護員也很辛苦，像我這幾天回國到台北，他和教練也會跟，就是我到哪他們也要到哪裡。」

24歲的王子維是體育署東京奧運「黃金計畫」一員，和「世界球后」戴資穎及「一哥」周天成都有專屬團隊，今年「羽球王子」也成為BWF巡迴賽年終總決賽的男單最後成員，生涯第一度站上年終大賽舞台。

年終總決賽11日在大陸廣州登場，王子維預計10日啟程，將和「一哥」周天成分頭爭取男單金盃，戴資穎是女單唯一台將代表，男雙則有「羊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵和「麟洋配」李洋／王齊麟擔綱。