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羽球／BWF年度最佳女運動員 戴資穎連3年入圍

2019-12-05 17:40中央社 台北5日電

戴資穎在大陸福州公開賽首輪因對手馬琳在第二局退賽，挺進16強。 圖／聯合報系資料...
戴資穎在大陸福州公開賽首輪因對手馬琳在第二局退賽，挺進16強。 圖／聯合報系資料照片
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世界羽球聯盟（BWF）今天公布各項年度個人獎項入圍名單，今年拿下3冠的世界球后戴資穎，連續3年入圍年度最佳女運動員獎項，最終獲獎名單將於9日年終賽晚宴揭曉。

今年共有4組選手入圍年度最佳女運動員，戴資穎為唯一女單好手，將與中國混雙女將黃雅瓊、日本女雙組合福島由紀與廣田彩花、中國女雙組合陳清晨與賈一凡等競爭。

戴資穎去年斬獲8冠，卻在年度最佳女運動員獎項意外不敵中國混雙女將黃雅瓊，連2年落選，戴資穎本季在馬來西亞、新加坡、丹麥公開賽封后，生涯累積球后週數達146週，連3年入圍的她，將再度挑戰此獎項。

今年除了日本球王桃田賢斗（Kento Momota）入圍年度最佳男運動員獎項外，還有中國混雙好手鄭思維、以及兩組印尼男雙組合吉地安（Marcus FernaldiGideon）與蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）、阿山（Mohammad Ahsan）和蘇堤萬（Hendra Setiawan）等。

世界巡迴賽年終總決賽12月11日至15日將在中國廣州登場，戴資穎將領軍台將出擊，包括男單一哥周天成、「羽球王子」王子維，和2組男雙組合王齊麟、李洋以及盧敬堯、楊博涵都將參賽。

戴資穎羽球周天成

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