親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

8台女赴澳打工度假成「債奴」 被逼以性交換加班工時付租

評／兒盟3.7億置產爭議中 缺角的「捐款人溝通」拼圖

運動筆記【焦點人物】初馬之後才是開始，「老鄧」鄧新詮逐頂之路正要展開第 8 隻全馬︰2 年 11 個月零 20 天的 58 秒 PB 破風手之旅
健行筆記賞紅楓‧觀雲海夕陽‧登高山-塔塔加超值二日遊【台北北投】從跌倒的地方再出發．絹絲步道連走夢幻湖
NBA焦點球員- Devonte' Graham (12月5日)焦點球員- Aaron Gordon (12月5日)

網球／成立基金會助貧兒就學 費德勒：想做更多

2019-12-05 10:12聯合報 記者毛琬婷／即時報導

「瑞士特快車」費德勒利用賽季空檔持續做公益。 美聯社
「瑞士特快車」費德勒利用賽季空檔持續做公益。 美聯社
分享

縱橫網壇數十載的「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）不只球場上成績亮眼，私下也為公益付出許多，他在2003年創立了基金會，希望能藉此改善南非貧窮學童，給予他們更多學習的機會。

費德勒日前接受《ESPN》採訪，談到自己在2003年創立的基金會時表示，因為母親來自南非的約翰尼斯堡，自己也常和家人去那裡度假，因此讓他有機會親眼看到南非貧窮的情況。

費德勒說：「15年前，我創立了自己的基金會，因為我母親的關係，我親眼看到了南非貧窮情況，因此當我有一點點成就時，我就意識到自己有機會可以改變那裡人們的生活。」

因此費德勒成立了基金會，努力提供優質教育給南非的貧困兒童，讓他們有受教育的機會，「15年後，我幫助了約100萬名的兒童、募集了超過5千萬美元資金，但我仍覺得自己和基金會仍處於起步階段，還想為那裡的人做更多事情。」

儘管為公益付出了許多，費德勒仍謙遜地表示，自己並不是要以做慈善事業而得到知名度，「這只是一個長遠的願景。」

目前擁有兩對雙胞胎、兩男兩女的「費爸」也被問到關於孩子打網球這件事，他認為不論是自己的孩子還是其他孩子，都會給一樣的建議，「我會告訴他們無論做什麼事，建立價值觀跟達成目標的努力過程是最重要的。」

費德勒還說：「我的父母總是告訴我，如果他們花時間陪我去參賽或訓練，我應該努力，而不是浪費他們的時間，所以不要叫、哭或絕望，而應該更努力工作，這就是我想告訴我的孩子們的東西。」

費德勒Roger Federer

延伸閱讀

首位印在錢幣上的活人 瑞士明年推出費德勒紀念...

ATP年終賽／無緣決賽 費德勒期待新球季

相關新聞

網球／挑戰第8座澳網金盃 約克維奇選定熱身賽

2019-12-04 21:17

澳網外卡／張凱貞逆轉勝 台女將寫百分百勝率

2019-12-04 19:34

東奧／盼難民隊大放異彩 開幕進場將調至第二位

2019-12-04 18:39

澳網外卡／張凱貞逆轉勝 單打挺進8強

2019-12-04 13:36

足球／超越C羅 梅西第6度拿金球寫新猷

2019-12-03 23:50

排球／拚奧與職業賽撞期 「黑狗」陳建禎陷兩難

2019-12-03 23:48

排球／奧運資格賽 最強雙胞胎歸隊

2019-12-03 21:08

桌球／世界排名升到第7 林昀儒再寫個人新猷

2019-12-03 17:45

疊杯亞錦賽狂掃29金歸國 中華小將打破4項國際賽紀錄

2019-12-03 17:36

澳網外卡／精靈回歸！ 張凱貞強勢送對手雙「貝果」

2019-12-03 17:13

足球／梅西6獲金球獎史上首位：還不想退休

2019-12-03 11:55

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／哈登灌籃烏龍誤判 火箭爭重賽或直接取勝

2019-12-04 15:33

NBA／喊話拒絕2連敗 詹皇連線AD率湖人碎金

2019-12-04 13:12

NBA／稱Kobe還能打 退役球星：能與詹姆斯合拍

2019-12-04 16:24

NBA／控衛3節18籃板 主帥讚唐西奇堪比外星人

2019-12-04 14:24

NBA／奇兵華克跳出 馬刺2OT驚天逆轉火箭

2019-12-04 13:05

NBA／少浪花戰績慘 聯盟拔勇士2場全國轉播

2019-12-04 15:25

NBA／唐西奇33分18籃板 率獨行俠打落鵜鶘

2019-12-04 11:33

NBA／華克單節19分救馬刺 德羅展：他天賦異稟

2019-12-04 14:38

NBA／雷納德熄火照贏 瑞佛斯：球隊還非完全體

2019-12-04 16:13

NBA／巴特勒大三元 熱火破暴龍主場不敗之身

2019-12-04 12:08

NBA／安東尼僅拿9分 快艇團隊輾壓拓荒者

2019-12-04 14:00

MLB／剛不續約釋出 紅襪今天重新簽回內野工具人

2019-12-04 12:14

不再沈默的雷納德 展現更強的領導者聲量

2019-12-05 07:00

棒球／國家隊組訓賽吵不停 彭誠浩贊成共組公司

2019-12-04 19:25

MLB／到洋基如何專注？ 基特要沙胖別看ESPN

2019-12-04 11:30

MLB／5年1.18億美元 惠勒轉投同區對手費城人

2019-12-05 06:55

冬盟／阿部慎之助開球 中職聯隊轟垮日軍

2019-12-04 21:56

NBA／字母哥、唐西奇創紀錄 首度國際球員包辦月最佳

2019-12-04 17:18

NBA／難忘甜瓜抗Kobe 喬治自爆當過大粉絲

2019-12-04 18:03

棒球／棒協才獲最佳協會又陷爭議 彭誠浩心痛

2019-12-04 19:40

冬盟／龍隊大勝韓職聯隊 葉君璋：較像職業了

2019-12-05 00:13

NBA／被逆轉不全怪誤判 丹東尼：我們幾乎棄守

2019-12-05 00:05

日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多

2019-12-05 07:00

日職／年薪飆到2億日圓 森友哉超越城島健司

2019-12-04 17:44

MLB／金鶯近10年十大戰役 陳偉殷技壓派提特排第四

2019-12-05 07:53

MLB／金廣鉉跨海挑戰 柳賢振提醒兩大重點

2019-12-04 15:28

NBA／勇士格林大學背號退休 柯爾偕湯普森出席

2019-12-04 12:42

NBA／今夏成為交易案一員 保羅：我很震驚

2019-12-05 08:27

MLB／韓職MVP想返美 道奇對林布隆有興趣

2019-12-04 18:27

MLB／金廣鉉赴美絕不後悔 每場當成總冠軍賽

2019-12-04 16:07

冬盟／劉基鴻連兩戰猛打 龍隊對韓職3連勝

2019-12-04 16:44

UBA／大學教練看外援壓境 想走遠本土仍是關鍵

2019-12-05 00:02

東奧／盼難民隊大放異彩 開幕進場將調至第二位

2019-12-04 18:39

HBL乙級／全台近400隊參賽 體育署長現身開球

2019-12-04 19:03

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-04 21:30

UBA／限制外籍生？ 大專體總再討論

2019-12-05 00:11

6搶1／中職、棒協再次槓上 彭誠浩：國家隊要和

2019-12-05 00:09

NBA／東西區月最佳教練 佛蓋爾、諾斯攜手入選

2019-12-04 11:30

網球／挑戰第8座澳網金盃 約克維奇選定熱身賽

2019-12-04 21:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top