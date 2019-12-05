網球／成立基金會助貧兒就學 費德勒：想做更多

「瑞士特快車」費德勒利用賽季空檔持續做公益。 美聯社 分享 facebook

縱橫網壇數十載的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）不只球場上成績亮眼，私下也為公益付出許多，他在2003年創立了基金會，希望能藉此改善南非貧窮學童，給予他們更多學習的機會。

費德勒日前接受《ESPN》採訪，談到自己在2003年創立的基金會時表示，因為母親來自南非的約翰尼斯堡，自己也常和家人去那裡度假，因此讓他有機會親眼看到南非貧窮的情況。

費德勒說：「15年前，我創立了自己的基金會，因為我母親的關係，我親眼看到了南非貧窮情況，因此當我有一點點成就時，我就意識到自己有機會可以改變那裡人們的生活。」

因此費德勒成立了基金會，努力提供優質教育給南非的貧困兒童，讓他們有受教育的機會，「15年後，我幫助了約100萬名的兒童、募集了超過5千萬美元資金，但我仍覺得自己和基金會仍處於起步階段，還想為那裡的人做更多事情。」

儘管為公益付出了許多，費德勒仍謙遜地表示，自己並不是要以做慈善事業而得到知名度，「這只是一個長遠的願景。」

目前擁有兩對雙胞胎、兩男兩女的「費爸」也被問到關於孩子打網球這件事，他認為不論是自己的孩子還是其他孩子，都會給一樣的建議，「我會告訴他們無論做什麼事，建立價值觀跟達成目標的努力過程是最重要的。」

費德勒還說：「我的父母總是告訴我，如果他們花時間陪我去參賽或訓練，我應該努力，而不是浪費他們的時間，所以不要叫、哭或絕望，而應該更努力工作，這就是我想告訴我的孩子們的東西。」