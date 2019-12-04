網球／挑戰第8座澳網金盃 約克維奇選定熱身賽

約克維奇。 歐新社 分享 facebook 今年摘下生涯第7座澳網金盃，塞爾維亞前「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）明年挑戰衛冕前確定到澳洲首都，以阿得雷德公開賽暖身，澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）也將與會。

32歲的小約今年因ATP年終賽沒晉級4強，錯失「年終球王」寶座，排名落到世界第2，新球季將從本月19日到21日在阿布達比舉行的表演賽開始，1月初就啟程澳洲，先代表塞爾維亞參加首屆ATP盃，接著就轉往阿得雷德。

阿得雷德公開賽比賽日期是明年1月12日到18日，賽事由ATP和WTA合辦，大會今天宣布，除小約確定參賽，美國名將大威廉絲（Venus Williams）也將出席，與芭蒂、羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep）和捷克好手克薇歐娃（Petra Kvitova）等角逐金盃。

大會總監麥克當勞（Alistair MacDonald）在聲明中表示，小約和大威都是網球史上的傑出球員代表，「我們迫不及待看到他們來到阿得雷德了。」

阿得雷德公開賽是澳網前最後熱身賽，年度第一場大滿貫將於明年1月20日到2月2日在墨爾本公園舉行，小約是男單衛冕軍，日本前球后大坂直美則要在女單尋求連霸。