澳網外卡／張凱貞逆轉勝 台女將寫百分百勝率

張凱貞。 報系資料照 分享 facebook 2020澳網亞太區外卡賽今天在大陸珠海持續進行，肘傷復出的「網球精靈」張凱貞昨天先通過會外考驗，今天再演出逆轉勝，以4：6、6：4、6：0拍下地主孫子玥，挺進女單8強，上月在台北海碩盃打下雙打冠軍的李亞軒／吳芳嫺也在「超級搶10」拍下地主組合，女雙8強門票也到手。

澳網亞太區外卡賽會內賽程今天展開，單打台將共有4名選手出擊，男、女各半，「Jason」莊吉生列男單頭號種子，有機會和排第8種子的「小胖」楊宗樺8強會師；女單分別是列第3種子的李亞軒，以及會外出線的張凱貞。

其中張凱貞、李亞軒和楊宗樺也各自有雙打賽程，不過「小胖」出師不利，他和「小毛」彭賢尹是男雙唯一台將組合，但今天首戰碰日本組合望月勇希／島袋將沒能闖關，以3：6、4：6敗陣。

3組女雙則由李亞軒／吳芳嫺率先登場，雙姝碰地主孫子玥／孫旭柳，首盤雖以6：2拿下，但第二盤以2：6讓出，靠著「超級搶10」一開始的5分攻勢才鎖定勝利，最終以10：5過關，下戰將碰列第2種子的日本組合穂積絵莉／波形純理。

另兩組台將女雙分別是列第4種子的陳佩萱／謝語倢，以及尋求衛冕的張凱貞／徐竫雯；「網球精靈」去年單、雙打都闖最終戰，最終雙打登頂，單打因傷退賽，今年要再挑戰冠軍才可獲得的澳網會內賽門票。