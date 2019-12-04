東奧／盼難民隊大放異彩 開幕進場將調至第二位

2016年奧運難民隊倒數第二個進場。 路透 分享 facebook 距離東京奧運開幕式剩下不到八個月，國際奧委會在今天宣布，明年東京奧運開幕式的進場順序將會作出改變，上屆在倒數第二順位出場的奧運難民隊，為了增加其曝光度，將改至首位的奧運發源國希臘之後進場。

在上屆里約奧運中，首度出現手持奧林匹克會旗進場的奧運難民隊，當時他們排在壓軸的主辦國巴西之後，以倒數第二順位進場，而該隊主要是由來自於中、西非戰亂國家包含了敘利亞、南蘇丹、衣索比亞、剛果等國的選手所組成，參賽項目為田徑、游泳以及柔道。

不過明年東京奧運開幕式各國代表團進場順序也將做出些微調整，除了維持按照字母順序的大方向，以及由奧運創始國希臘率先進場的傳統外，奧運難民隊將提升到希臘之後進場，至於接下來兩屆奧運主辦國，則將依序在壓軸的主辦國之前登場。

也代表著，明年東京奧運開幕式最後進場的三個國家將分別為2028洛杉磯奧運主辦國美國、2024巴黎奧運主辦國法國以及東道主日本。

國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）說：「通過增加他們在主場館內的關注度，未來的奧運主辦國將會吸引數10億關注的目光，讓他們感覺備受重視，同樣的奧運難民隊也是，我們期待他們大放異彩。」