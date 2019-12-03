排球／奧運資格賽 最強雙胞胎歸隊

2019-12-03 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



劉鴻敏。 報系資料照 分享 facebook 亞太區排球資格賽明年1月7日開戰，中華民國排球協會秘書長鄭松益表示，男排4名旅日球員已有3人確定歸隊，包括「最強雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰和「最強高中生」稱號的張育陞都會在年底回台加入中華隊集訓。

中華男排今年9月亞錦賽打下第5名，寫下近22年最佳成績，進入前8名也獲得明年1月7日到12日的亞太區資格賽門票，但亞太區賽程和日本排球聯賽部分賽程相衝突，使20人大名單中的劉鴻敏、劉鴻杰和張育陞和陳建禎陷入兩難。

目前「最強雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰和「最強高中生」稱號的張育陞都已點頭，雙胞胎哥哥劉鴻敏本季加入日本聯賽一級連霸勁旅松下黑豹隊，和加入二級北海道Voreas的張育陞都預計26日加入中華隊；雙胞胎弟弟劉鴻杰所屬的名古屋狼犬隊，28日受邀來台參加企業排球聯賽明星賽，劉鴻杰將等明星賽後正式歸隊。

亞太區資格賽中華隊男、女排20人大名單上月底已公告，明天選訓委員將南下國訓中心決選出14人名單；鄭松益表示，按照亞洲排球聯合會報名流程，月底前就要交出亞太資格賽14人名單，明天決選出的名單將交給中華男、女排總教練再做最後決定，月底送交亞排聯後一併公告。

中華男排15日將啟程斯洛維尼亞移地訓練，26日返國，扣除旅日4人，大名單中的16人都將參加；女排和大專排球聯賽賽程衝突，沒有移地訓練規劃。

男、女排亞太資格賽原本都是8隊，女排因香港退賽剩下7隊；亞太資格賽預賽分兩組，單循環後取前2名晉級交叉單淘汰賽，只有冠軍能取得東奧資格。

男排亞太資格賽明年1月7日在大陸廣東開戰，中華隊預賽伊朗、地主大陸及哈薩克同組，另組有南韓、澳洲、印度和卡達；女排同樣時間在泰國呵叻登場，中華隊和地主泰國及澳洲同於A組，B組有南韓、哈薩克、伊朗及印尼。