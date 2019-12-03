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疊杯亞錦賽狂掃29金歸國 中華小將打破4項國際賽紀錄

2019-12-03 17:36聯合報 記者林昭彰／即時報導

到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，一共狂掃29金、25銀、23銅、11鐵，總計218面獎牌掛在63名選手脖子上，浩浩蕩蕩整隊進國門，走起路來叮叮噹噹作響，就好像古時候駱駝商隊進城，連海關行李安檢人員都不禁多看幾眼，更吸引旅客鼓掌拍照，。

今年中華隊與中、韓、日、泰、星、馬、印尼、蒙古、香港等10個國家與地區共400多名選手角逐亞洲盃，除了橫掃29金、25銀、23銅創下近4年最佳成績，同時也打破多項國際賽從沒出現過的傲人紀錄。

第1項是10歲以下組「中華兔子隊」，成員包括7項世界紀錄保持人「疊杯小甜心」張瑜庭、3項世界紀錄保持人廖修禕、吳羿逵、施佳昀、謝昇甫、曾渘媃，以14.782佳績刷新他們自己去年創下的「計時接力3-6-3」項目世界紀錄。

第2項是10歲以下組「雙人賽」包辦全場前5名，致使該項目頒獎典禮沒有其他國家選手上台，清一色全是中華小將，讓人錯覺以為是國內賽。

第3項是團體計時接力3-6-3項目的「不分齡冠軍挑戰賽SOC」，又出現台灣小將「包場」局面，讓各國選手無緣上台比賽，由「中華熊隊」、「中華兔子隊」、「中華豹隊」自家人對決。

第4項是以國名出場的「國際大挑戰」賽，由中華隊與香港隊爭奪第3名，在「3戰2勝」賽制中，雙方糾纏到第7局才分出勝負，中華隊摘下銅牌，創下歷屆亞洲盃、世界盃該項重要比賽，連戰最多局紀錄。

綜觀各項成績與紀錄，只能說：中華隊太強了！

曾創下7項世界紀錄的「疊杯小甜心」張瑜庭（左）。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
曾創下7項世界紀錄的「疊杯小甜心」張瑜庭（左）。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，受到熱...
到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，受到熱烈歡迎。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，受到熱...
到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，受到熱烈歡迎。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，受到熱...
到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，受到熱烈歡迎。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，受到熱...
到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，受到熱烈歡迎。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，選手掛...
到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，選手掛滿獎牌，脖子都痠了。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，受到熱...
到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，受到熱烈歡迎。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，選手掛...
到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，選手掛滿獎牌，脖子都痠了。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，受到熱...
到廈門參加「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」的中華代表隊，今天下午返抵台灣，受到熱烈歡迎。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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