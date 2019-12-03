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澳網外卡／精靈回歸！ 張凱貞強勢送對手雙「貝果」

2019-12-03 17:13聯合報 記者曾思儒／即時報導

張凱貞。 報系資料照
張凱貞。 報系資料照
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2020澳網亞太區外卡賽今天在大陸珠海開戰，率先登場的女單會外賽共有3名台將亮相，肘傷復出的「網球精靈」張凱貞，首戰碰地主李秀媛，連兩盤都賞給對手「貝果」，以連拿12局的強勢表現闖關，也成唯一開胡的台將。

張凱貞今天和「A妹」謝語倢及陳佩萱分頭出擊，列會外第3種子的「網球精靈」只花39分鐘就順利開胡，為爭取澳網會內賽門票開出紅盤；她2015年就曾在單打封后，去年更在單、雙打都闖決賽，先和雙打搭檔徐竫雯捧冠，隔天因腹傷無奈傷退，落淚讓出澳網會內賽資格。

今年受肘傷所困，張凱貞前進珠海前休息了4個月，也因此缺席上月在台北舉辦的海碩盃，28歲的她坦言已不是年輕選手，休息是為了走更長遠的路，「對於每一個傷勢都要謹慎，不希望因為傷勢沒好硬拚再度受傷，打打停停也不是辦法，所以休息4個月也還不會很久，等傷勢完全好再出來不是更好嗎？」

除了單打，張凱貞雙打也與徐竫雯再度合拍，她說：「手肘部分已經不會有陰影，一樣盡力去打。」她形容23歲的搭檔「年輕力壯」，可以互相協助彼此，「參賽沒有壓力，我們會盡力做好，可以的！」

謝語倢和陳佩萱會外首戰都碰種子，「A妹」奮戰到決勝盤傷退，讓列第2種子的南韓對手驚險闖關，陳佩萱則是奮戰3盤才敗給列第4種子的地主蔣欣玗晉級；兩名台灣女將單打雖落馬，雙打將攜手出擊，挑戰冠軍才可獲得的澳網門票。

張凱貞澳網海碩盃

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