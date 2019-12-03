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足球／史上首位 梅西6獲金球獎：還不想退休

2019-12-03 11:55聯合報 記者林宋以情／即時報導

32歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）生涯第六度榮膺金球獎殊榮，成為...
32歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）生涯第六度榮膺金球獎殊榮，成為史上第一人！ 美聯社
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2019年金球獎（Ballon dOr）於3日揭曉，32歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）生涯第六度榮膺金球獎殊榮，並且超越五度獲獎的葡萄牙名將「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），締造足壇新猷。

這是梅西自2015年之後再度獲此殊榮，他在本季進球54球，並率領巴塞隆納奪下2018-2019賽季西甲冠軍，10年前拿下生涯首座金球獎的他說：「10年前我在兄弟的引領下，奪下首座金球獎金盃，今天則捧起我的第六座，要歸功於我的妻子和小孩。」

梅西表示，自己非常幸運，並預告還不想退休，期盼再多征戰幾個賽季，「我的妻子告訴我，永遠不要停止作夢，並積極努力，尋求進步。有一天我將面臨退休，那勢必會非常艱難，但我眼前還有好幾個美麗的球季等著我。」

女性金球獎則由美國隊長拉皮諾（Megan Rapinoe），這是女性金球獎設立第二屆，首屆由挪威前鋒赫格伯格（Ada Hegerberg）拿下。拉皮諾今年除了率領美國隊女足世界盃蟬聯后冠，且高捧隊史第四冠，個人更包辦金靴獎和最佳球員。

現年34歲的拉皮諾對社會與性別議題勇於發聲，多次和美國總統川普（Donald Trump）槓上，今天未現身出席頒獎典禮，而是透過錄製影片致謝詞，對於能夠獲金球獎深感榮幸，並感謝隊友的支持和信賴。

梅西C羅巴塞隆納

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