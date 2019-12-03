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足球／一如預期 梅西與拉皮諾獲選金球獎

2019-12-03 11:07中央社 巴黎2日綜合外電報導

梅西拿下創紀錄的生涯第6座金球獎。 美聯社
梅西拿下創紀錄的生涯第6座金球獎。 美聯社
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2019年的金球獎（Ballon d'Or）一如各界預期，由梅西Lionel Messi）和拉皮諾（Megan Rapinoe）獲獎，這是梅西創紀錄的生涯第6座金球獎。

32歲的梅西2009年首度拿下金球獎，並締造4連霸紀錄，接著在2015年再度獲獎，與老對手「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）10年來輪流稱霸，各贏5座金球獎，如今梅西拿下生涯第6座金球獎，成為獲得最多金球獎的球員。

梅西說：「距我首次在巴黎獲頒金球獎，至今已經10年，當時我才22歲，這段經歷對我來說，十分不可思議。」

他也告訴記者說：「我非常幸運，我真的很受到上天眷顧，我也希望未來很長一段時間，能繼續保持下去。」

他並補充道：「即使有天我仍得面臨退休，但我還是覺得自己是很幸運的，那將會很艱難，但眼前我還有幾年時間，時光飛逝，所以我會享受和足球、我的家人相處的時間。」

這次的金球獎，是為女球員設獎的第2年，參與票選的僅有48名記者，這次的得獎者是美國女足隊的隊長拉皮諾。

拉皮諾率領美國在世界盃女子足球賽完成2連霸壯舉，個人以6個進球拿下象徵最多進球的金靴獎（Golden Boot），及象徵最佳球員的金球獎（GoldenBall）。在對荷蘭的冠軍戰中，拉皮諾靠罰球得手，讓美國率先拿下分數，最終以2比0獲勝。

除此之外，34歲的拉皮諾，也以敢言為人熟知，她不但挺身批評美國總統川普，也勇於為兩性平等發聲，致力呼籲讓男、女足國腳能獲得相等的報酬。

拉皮諾這次沒有親自到巴黎領獎，但她透過影片發表感言，她說：「這真是讓人難以置信的一年，我想大力的向我的隊友、教練、美國足球協會，和所有支持我，讓我能在場內、外做自己的人，大大的道聲感謝。」

她說：「我很遺憾沒能出席頒獎典禮，但毫無疑問的，我要向所有被提名人致意，我真不敢相信，我會是最後獲獎的人，這真是令人不敢置信的一年。」

梅西C羅Lionel Messi

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