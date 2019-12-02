拳擊／台灣職業拳王爭霸戰 JBSports成大贏家

2019-12-02 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



由中華職業拳擊協會所舉辦的「第一神拳2019台灣職業拳王爭霸戰VOL.3」日前圓滿結束，第一神拳拳館JBSports為此次的大贏家，派出的三位選手不負作者森川讓次老師的期望，均拿下最終勝利。

所屬JBSports的田村亮一更只花兩回合就擊倒來自印尼的Moensaku Yor，最終田村亮一拿下OPBF東太平洋拳王腰帶，另一重點賽事WBA Asia拳王腰帶，同樣由日本渡邊拳館派出的山田大祐經過10回合拚戰，最終分數擊敗來自菲律賓的Edison Berwela拿下拳王腰帶。

台灣選手部分，江奕宏則為自己的職業拳擊6回合賽打下美好結果，順利擊倒來自印尼的Sadi fahdafi以4連勝之姿繼續累計職業拳擊生涯戰績，而台灣女力內戰則由職業拳擊出道戰的莊凱婷拿下勝利。

主辦單位中華職業拳擊協會更在此次獲得OPBF東太平洋聯盟會長安河內剛頒發OPBF授權證書，也讓中華職業拳擊協會成為台灣第一個擁有多數國際知名拳擊聯盟授權的運動協會。