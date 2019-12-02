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UBA／桌球一哥開球 林昀儒：比打世界盃緊張

2019-12-02 20:15聯合報 記者曾思儒／新北即時報導

昨天剛摘下2019年男子世界盃桌球賽銅牌，我國桌球「一哥」林昀儒今天下午返國就驅車到輔仁大學，擔任108學年UBA公開男一級第一階段最終戰的開球嘉賓，在中美堂爆滿球迷見證下拋球讓他笑說，感覺比打世界盃銅牌戰還緊張。

今年8月滿18歲的林昀儒是輔大新鮮人，平時忙於訓練和四處征戰，對輔大校園雖熟悉，今天才是第2次踏入中美堂；身高174公分的他在205公分的輔大中鋒曾祥鈞、台藝大193公分的林均濠中間顯得嬌小，滿場觀眾讓他笑說有些「壓迫感」，不是太習慣。

首度參加桌球世界盃就打進4強，林昀儒先追平蔣澎龍2001打下的成績，昨天更拍下里約奧運奪金的大陸名將馬龍、成為奪牌的台將第一人，惜字如金的他認為世界盃和其他比賽「基本都差不多」，但能奪牌仍「滿開心」，不過沒預期會有許多媒體迎接他，「想說第3名，應該沒有人吧！」

網路平台「Yahoo奇摩」今天公布2019年度運動榜單，林昀儒也入選10大運動人物，和羽球「世界球后」戴資穎、網壇「瑞士特快車」費德勒和王柏融、林書豪、彭政閔、鈴木一朗等一同進榜，他謙虛說：「差他們還有點多。」

帶著世界盃銅牌回台，林昀儒馬上要投入訓練，和混雙搭檔「一姊」鄭怡靜為鄭州舉辦的桌球年終總決賽備戰，10日就要啟程的他提到，只要贏一場就能拿到東京奧運混雙門票，希望如願取得前進東京的資格。

今天是108學年UBA公開男一級第一階段最終日賽程，地主擔綱的壓軸戰再度吸引爆滿球迷擠爆中美堂，輔大也在一面倒支持中以74：50擊敗台藝大，6勝1敗戰績緊追7戰全勝的衛冕軍健行科大。

UBA休兵兩日，4日在高雄義守大學展開另外8支隊伍的角逐。

林昀儒（中）擔任輔大和台藝大比賽的開球嘉賓。圖／大專體育總會提供
林昀儒（中）擔任輔大和台藝大比賽的開球嘉賓。圖／大專體育總會提供
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林昀儒（中）擔任輔大和台藝大比賽的開球嘉賓。圖／大專體育總會提供
林昀儒（中）擔任輔大和台藝大比賽的開球嘉賓。圖／大專體育總會提供
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林昀儒桌球王柏融

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