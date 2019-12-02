助台爭取東奧門票 大陸金牌教練來台給建言

2019-12-02 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



隨著東京奧運逐漸逼近，各國都在積極備戰，為了增進台灣運動實力、爭取更多奧運門票，中華奧會特別邀請中國大陸金牌教練訪問團來台參訪，由中國奧會委員雷軍率領9人來台。

大陸金牌教練訪問團由中國奧會委員雷軍率領一行9人來台，團員包括國家桌球隊教練劉國正、羽球隊教練趙芸蕾、舉重隊教練孔濤、田徑隊鉛球教練馬永丰、上海市游泳隊總教練潘佳章、柔道協會主席冼東妹等6位專業教練，其他還有中國奧會體育部副處長楊增明、秘書部地區高級主管皇甫紅娜。

訪問團11月29日抵台，期間與國內相關運動協會代表、教練舉行座談，實地到各訓練站進行示範教學，與選手們分享經驗與心得，共同提升競技實力與水準。

今天上午在台北舉行綜合座談會，總結這幾天看到的所見所聞，提出相關建議，在座談會中每一位大陸教練亦分享其成功的關鍵。

馬永丰特別點出要求運動員應有訓練態度、自身不斷終身學習以及訓練技術層面的細緻化是成功教練員應有的特質； 趙芸蕾提出體能訓練是重點，特別在專項體能的部分，也建議廣納不同專業人員協助訓練工作中在實施不同戰術時所需的創新。

冼東妹則提出教練與運動員之間的人際關係以及針對個體差異所應有的個人化訓練提出見解；孔濤認為，現代化訓練模式應與時並進，從實戰中去延伸訓練模式，也應特別注重訓練質量而不是訓練量。