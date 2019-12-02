桌球世界盃／首參賽就奪銅 林昀儒：希望是好的開始

2019-12-02 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北即時報導



台灣桌球「一哥」林昀儒昨天在2019年男子世界盃桌球賽，拍下里約奧運金牌得主、中國大陸名將馬龍，奪下台灣在男子桌球世界盃史上首面銅牌，對於這面獎牌的意義，林昀儒說：「希望是好的開始。」

男子世界盃自1980年起舉辦，我國過去最佳成績是2001年的蔣澎龍4強，這次林昀儒首度參賽就打破教練的成績，也讓蔣澎龍滿是驕傲，「代表台灣後繼有人，有人可以頂上來，我想他還會創很多紀錄的。」

林昀儒今天下午抵達松山機場，合庫副總經理顏武雄率領桌球隊教練、球員一行人前往接機，看到這麼多人歡迎自己回國，林昀儒靦腆的説：「有點怪怪的，第一次被接機，但已有心理準備。」

對於自己首度參賽就突破教練蔣澎龍的成績，成為台灣第一人，也是男子世界盃史上最年輕的銅牌得主，林昀儒說：「第一次參賽也沒想太多，只想進前四就達到目標，最後能拿到牌非常開心，希望是好的開始。」

今年7月林昀儒才在T2鑽石聯賽馬來西亞站擊敗馬龍，相隔四個月再度碰頭，與馬龍大戰七局驚險獲勝，收下對戰二連勝。

談到這次的交手，林昀儒認為馬龍可能因為受傷的關係，狀態沒有調整到最好，速度也沒有那麼快，「這次跟他打覺得也沒那麼難打，領先時自己變得保守，直到後面比分接近敢去變化。」

接下來林昀儒將前往國訓中心與「一姊」鄭怡靜一起進行訓練，為接下來的鄭州舉辦的桌球年終總決賽做最後備戰，希望一舉奪下東京奧運混雙門票。