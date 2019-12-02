F1／6冠王漢米爾頓留或走 牽動各車隊版圖

2019-12-02 17:23 台灣醒報 台北報導



賓士車王漢米爾頓考慮轉戰法拉利，F1版圖未來難論。 美聯社 分享 facebook

F1冠軍車王漢米爾頓下一站情歸何處仍未定，老東家賓士車隊評估他有25%機率會跳槽他隊！

今年賽季完美落幕的漢米爾頓拿到六冠王，距離車神舒馬赫的七冠王近在咫尺，但日前他還沒肯定會與賓士車隊簽下新合約，加上另一支強權法拉利傳出開高額價碼挖角，對尚未表態的漢米爾頓來說，這次生涯末段的合約選擇勢必影響F1版圖。

續約或跳槽

在漢米爾頓拿下阿布達比站勝利後，他又寫下一個圓滿的賽季，但隨著休賽期到來，他與賓士車隊剩下一年的合約引發各種臆測，究竟漢米爾頓會選擇續約賓士、一同成就七冠王，抑或選擇高薪跑向法拉利車隊。

根據《衛報》報導，漢米爾頓日前提到還在考慮中，畢竟這是生涯末段最重要的一次簽約，同時他也闢謠曾與法拉利董事長埃爾欽會面的傳聞。賓士老闆沃爾夫受訪時則說，相信漢米爾頓明年會和賓士簽新合約，若要評估機率，大約是75%，意指有25%的可能是無法控制。

賓士還會繼續比？

至於《英國廣播公司》也提到漢米爾頓訪問過程曾說過，從2013年加入賓士後就沒動過離開賓士的心，這段期間連拿冠軍的成就，與工作氛圍都很滿意，若依此分析，漢米爾頓沒有必要離隊，原因很可能與賓士車隊的佈局有關。

據了解，F1前掌舵者伯尼曾預告過，未來F1頂級俱樂部或有大動作，賓士也在其中，他們是最可能離開F1賽場的團隊，被猜測是連續稱霸這項賽事，讓他們考慮「2021年還要不要繼續玩下去」，若這樣猜測成真，就不難理解漢米爾頓與法拉利車隊傳出「緋聞」，畢竟法拉利是僅次於賓士、也是最有誠意斥鉅資簽下明星車手的團隊。

要現在還是未來？

不過，伯尼也提到對漢米爾頓不利的部分，他認為若賓士要繼續參賽，漢米爾頓就不該選擇跳槽，因為法拉利陣中已有潛力車手，他說：「若法拉利擁有漢米爾頓和維特爾（目前法拉利陣中好手），他們或許可以贏下2020年與2021年，但若法拉利選擇年輕人如維斯塔潘和勒克萊爾，他們能贏10年。」

伯尼意思很明顯，即便目前的漢米爾頓仍是車王，但隨著法拉利少主勒克萊爾逐漸綻放異彩（本季第4），法拉利可能興起「投資未來」的考慮，與其掏大錢買漢米爾頓他們也能選擇買紅牛的年輕人維斯塔潘，一面培養少主，這2人能帶來的勝利更加長久。

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