網球／2020有望大滿貫奪冠 外媒點名4大好手

2019-12-02 17:34 台灣醒報 台北報導



外媒點名男單澤瑞夫與汀恩、女單普娃與斯維托琳娜(由左至右)有機會在2020終結大滿貫賽冠軍荒。 路透、歐新社 分享 facebook

網壇2019賽季告終，外媒特別羅列出明年有望「再進一步的績優股們」，分別是男單澤瑞夫與汀恩、女單普娃與斯維托琳娜。外媒2日報導，上述4人都有一個詭異的共通點：世界排名很前面卻總是拿不到大滿貫賽冠軍，隨著他們都各自打出完美的2019賽季，也被預測明年有望破繭而出，奪下期待已久的大滿貫獎盃。

總是與大滿貫錯過

2019賽季隨著年終賽打完而落幕，雖然整年各項大小賽事贏得的積分都會反映到世界排名上，即便排名在前段，沒法拿下至少一座大滿貫賽冠軍就註定名聲不響，而網壇有不少頂級好手都屬於這類的「萬年亞軍」。

《網球專欄》就特別提及4位今年狀態火熱的好手，包含男單世界第4的汀恩與第7的澤瑞夫、女單世界第2的普莉絲可娃（普娃）與第6的斯維托琳娜。其中，資歷老的普娃特別有著「永不贏得大滿貫的最佳選手」稱號，她今年又是「正常發揮」，雖然世界排名第2，在澳網卻以4強坐收。

明年破繭而出

而斯維托琳娜彷彿吃到前輩口水，她在前陣子的年終賽敗給球后巴蒂、遺憾奪亞，整年狀態正佳，卻在溫網和美網都功虧一簣，雙雙以4強坐收。至於男單部分，澤瑞夫雖然出道就像坐火箭一般上升，但總是在一般公開賽、大師賽表現亮眼，但只要遇到大賽就軟手，去年拿到年終賽冠軍依然沒改老毛病；而汀恩也是悲情屆代表，他總能擊敗三天王費德勒、納達爾與約克維奇，但到最終關頭都會掉鏈子，本季法網、年終賽雙雙奪亞。

外媒指出，普娃選擇聘請指導過墨瑞的名帥瓦爾維杜，試圖幫助她維持手感，升級她在紅土的戰力，明年普娃的法網之戰值得期待，而斯維托琳娜的問題則是健康，只要她維持健康，抱走大滿貫賽並非不可能，狀態穩定的中生代王牌汀恩則是年年都「差一點」，難保明年真的達標奪冠，至於小年輕澤瑞夫，外媒看好他在克服場外問題後，心性更加沈穩，在大賽告別軟手。

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