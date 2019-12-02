羽球／台灣年度運動人物 球后戴資穎2連霸

2019-12-02 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



網路平台「Yahoo奇摩」今天公布2019年度運動榜單，羽球「世界球后」戴資穎再度囊括運動人物榜首。 聯合報系資料照 分享 facebook

網路平台「Yahoo奇摩」今天公布2019年度運動榜單，羽球「世界球后」戴資穎再度囊括運動人物榜首，寫下2連霸，球后魅力和熱度持續延燒。

小戴去年打下雅加達亞運金牌，寫下我國羽壇新猷，今年也在馬來西亞、新加坡和丹麥公開賽打下冠軍，雖一度讓出世界第一寶座，但很快再「登基」，將帶著球后頭銜進入下周登場的年度封關站BWF巡迴賽總決賽。

根據「Yahoo奇摩」公布的10大運動人物，小戴也成為唯一入選的女性運動員，第2到第10位依序是王柏融、林書豪、彭政閔、鈴木一朗、張奕、劉致榮、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、張育成，以及昨天剛在桌球世界盃打下銅牌的林昀儒。

10大運動人物有6名棒球員，10大運動事件和棒球相關的也佔6席，首位是U18世棒賽中華隊終結美國五連霸美夢，另外有中華隊稱霸U12世界盃少棒錦標賽、Lamigo完成三連霸下台一鞠躬、中華隊暌違18年再奪棒球亞錦賽冠軍、中華隊世界12強棒球賽闖進六強和華盛頓國民隊勇奪隊史首冠。

魯比歐（Ricky Rubio）率領西班牙搶下世界盃男籃冠軍和暴龍終結勇士霸業奪NBA首冠，也進入年度10大運動事件，羽球「一哥」周天成稱霸印尼羽球公開賽，塞爾維亞網球好手約克維奇（Novak Djokovic）澳網7度封王也榜上有名。