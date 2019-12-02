親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記勇敢挑戰，因為我堅持【賽事】 2020 愛你愛你！國家地理頻道世界地球日，愛跑喔～
健行筆記羽絨知識大補帖，你需要知道的羽絨睡袋相關重點早安！鳶嘴山~鳶嘴稍來大O
NBA今日最佳球員- James Harden (12月1日)賽事懶人包 (12月1日)

桌球世界盃／林昀儒奪銅 創台灣新紀錄

2019-12-02 01:11聯合報 記者毛琬婷／綜合報導

林昀儒。 （新華社）
林昀儒。 （新華社）
分享

台灣桌球「一哥」林昀儒昨在二○一九年男子世界盃桌球賽銅牌戰，與里約奧運金牌得主、中國大陸名將馬龍大戰七局，最終以四比三勝出，拿下台灣在男子桌球世界盃史上首面銅牌。林昀儒賽後說，很高興第一次參加這項比賽就獲得獎牌。

世界盃桌球賽是國際桌球總會主辦的世界性高水準桌球比賽，一九八○年起舉辦，我國選手從未贏得獎牌，之前最佳成績是蔣澎龍在二○○一年獲得第四名，如今蔣澎龍擔任教練在場邊指導林昀儒。莊智淵是台灣參加這項比賽最多次的球員，但最佳成績是八強。

林昀儒昨天先在上午的四強賽，先以○比四不敵「世界球王」大陸樊振東，僅能爭銅。下午的銅牌戰，林昀儒面對今年在Ｔ２鑽石聯賽馬來西亞站曾以四比二擊敗的馬龍，林昀儒先搶兩局，不過馬龍第三局急起直追，將局數追平。

第五局林昀儒克服三比六劣勢，連趕五分逆轉，並取得三比二「聽牌」優勢，但馬龍下一局把握住林昀儒失誤過多，再度扳平局數。決勝局林昀儒展現「強心臟」，在二比三落後時連下四分逆轉，最終讓馬龍回球掛網，在超過一小時的七局大戰中勝出，締造新猷。

王子維 本季首冠

另外，台灣羽球好手王子維在總獎金十五萬美元的印度西德莫迪國際賽也傳出捷報，世界排名第廿二的他在男單決賽，以廿一比十五、廿一比十七拍落地主好手韋瑪，喜迎本季首冠，也抱回冠軍獎金一萬一千二百五十美元（約台幣卅四萬元），下周世界排名也將重回前廿名。

印度西德莫迪羽賽是本季世界巡迴賽超級三○○系列的最後一站，接下來只剩下十一日在廣州開打的世界巡迴賽年終總決賽。王子維已取得年終總決賽男單門票，他在印度以賽代訓。

馬來西亞林昀儒王子維莊智淵

相關新聞

藤球／國際移工藤球王爭霸戰 桃園站今天開踢

2019-12-01 22:44

中華隊廈門淘金 疊杯亞錦賽狂掃29金、25銀

2019-12-01 22:34

印度羽賽／直落二退地主好手 王子維終結冠軍荒

2019-12-01 19:41

日本12億美元打造東奧主場館 可容納8萬人

2019-12-01 18:29

桌球世界盃／拍落馬龍 林昀儒收季軍台灣第一人

2019-12-01 17:49

NFL／前球員普萊爾傳遭刺傷 送醫後情況趨穩

2019-12-01 15:16

足球／梅西與美國女足拉皮諾 看好抱走金球獎

2019-12-01 15:02

JLPGA／理光盃最終輪 盧曉晴並列第15作收

2019-12-01 14:09

桌球世界盃／林昀儒不敵球王 迎戰馬龍爭季軍

2019-12-01 12:34

歐國盃／德國、法國和葡萄牙 抽出超級死亡之組

2019-12-01 11:03

桌球世界盃／林昀儒晉4強 將與球王爭決賽門票

2019-11-30 22:55

疊杯亞洲盃／中華小將超狂！橫掃11金、10銀

2019-11-30 22:02

印度羽賽／直落二退孫完虎 王子維明爭冠

2019-11-30 20:21

射擊／訓練基地在林口 民眾也可以輕鬆體驗

2019-11-30 19:53

桌球／世桌賽首戰奪勝 林昀儒挺進8強

2019-11-30 17:09

狂賀！疊杯亞錦賽廈門開戰 中華隊小選手2金入袋

2019-11-30 16:02

JLPGA／理光盃第三輪 盧曉晴遇亂流仍有望爭冠

2019-11-30 13:51

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／哈登3節狂轟60分 生涯累計場次比肩喬丹

2019-12-01 11:34

桌球世界盃／拍落馬龍 林昀儒收季軍台灣第一人

2019-12-01 17:49

NBA／隔338天再進三分球 德羅展：想不想投而已

2019-12-01 13:00

NBA／頭髮染紫示忠誠 哈沃德：我流著紫金血液

2019-12-01 17:00

棒球／MLB難度高 李來發：至少50萬美元簽約金

2019-12-01 11:09

NBA／哈登3節飆60分 火箭狂轟158分痛宰老鷹

2019-12-01 12:01

黑豹旗／榖保連霸失利 周宗志對U18國手有話說

2019-12-01 18:16

NBA／塔克防守溝通能力 名將哈沃德舉照片當教材

2019-12-01 16:30

黑豹旗／賴延峰7局失1分 平鎮奪隊史第4冠

2019-12-01 17:12

NBA／回憶研究守Kobe 艾倫：日夜都在看影片

2019-12-01 12:50

NBA／詹皇內舉不避親 年度最佳防守球員挺AD

2019-12-01 13:15

NBA／禁賽令處分結束 熱火威特斯發聲明致歉

2019-12-01 18:45

NBA／上季待滿發展聯盟 熱火菜鳥還是感謝勇士

2019-12-01 15:37

NBA／巴恩斯轟30分 國王落後17分大逆轉碎金塊

2019-12-01 10:35

棒球／50萬美元簽約金才赴美 曾仁和也認同

2019-12-01 14:52

NBA／公鹿寫意奪11連勝 安戴托昆波紀錄中斷

2019-12-01 12:06

NBA／坐板凳很煎熬 柯瑞：懷念與大夥在休息室

2019-12-01 09:47

NBA／終場前2次關鍵抄截 西蒙斯：我引以為傲

2019-12-01 13:45

桌球世界盃／林昀儒不敵球王 迎戰馬龍爭季軍

2019-12-01 12:34

印度羽賽／直落二退地主好手 王子維終結冠軍荒

2019-12-01 19:41

NBA／湖人10連勝 詹皇：繼續打出我們的球風

2019-12-01 00:01

ABL／富邦勇士變陣2連勝 許總盼梅奧體能更好

2019-12-01 00:04

外線還是中距離？ NBA現代籃球的重要課題

2019-12-01 10:42

NBA／勇士羅素恢復情況良好 有望下週回歸

2019-12-01 12:11

棒球／高苑五虎難重現 青棒好手分散各隊

2019-12-01 10:43

2019 黑豹旗 最終排名與獎項

2019-12-01 18:21

NBA／西蒙斯13秒連2「偷」 76人主場9連勝

2019-12-01 11:22

日職／外籍球員總評 王柏融因傷僅得D

2019-12-01 08:55

NBA／海瓦德展開5對5訓練 碰撞等醫師開綠燈

2019-12-01 08:37

MiLB／曾仁和續拚旅外 日、韓職也想嘗試

2019-12-01 14:08

MLB／王維中偏向續留美職 不排斥日、韓職

2019-12-01 13:37

黑豹旗／宋晟睿5星級美技 平鎮、榖保教頭嚇一跳

2019-12-01 19:10

2019黑豹旗8強 最新賽程與比分

2019-12-01 17:20

相敬如冰到湖人三連霸 糾纏20餘年的「歐布情仇」

2019-12-01 14:30

黑豹旗／潘文輝飆154公里火球 無法挽救榖保

2019-12-01 19:47

禪師收服「歐布」 湖人雙俠終齊心

2019-12-01 14:40

MLB／皮亞薩接掌大利兵符 先請教恩師拉索達

2019-12-01 11:38

UBA／丁冠皓爆扣找回企圖心 健行收6連勝

2019-12-01 15:08

MLB／道奇今年無非裔美籍球員 簽羅賓森後首次

2019-12-01 12:09

歐國盃／德國、法國和葡萄牙 抽出超級死亡之組

2019-12-01 11:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top