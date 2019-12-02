桌球世界盃／林昀儒奪銅 創台灣新紀錄

2019-12-02 01:11 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／綜合報導



林昀儒。 （新華社） 分享 facebook

台灣桌球「一哥」林昀儒昨在二○一九年男子世界盃桌球賽銅牌戰，與里約奧運金牌得主、中國大陸名將馬龍大戰七局，最終以四比三勝出，拿下台灣在男子桌球世界盃史上首面銅牌。林昀儒賽後說，很高興第一次參加這項比賽就獲得獎牌。

世界盃桌球賽是國際桌球總會主辦的世界性高水準桌球比賽，一九八○年起舉辦，我國選手從未贏得獎牌，之前最佳成績是蔣澎龍在二○○一年獲得第四名，如今蔣澎龍擔任教練在場邊指導林昀儒。莊智淵是台灣參加這項比賽最多次的球員，但最佳成績是八強。

林昀儒昨天先在上午的四強賽，先以○比四不敵「世界球王」大陸樊振東，僅能爭銅。下午的銅牌戰，林昀儒面對今年在Ｔ２鑽石聯賽馬來西亞站曾以四比二擊敗的馬龍，林昀儒先搶兩局，不過馬龍第三局急起直追，將局數追平。

第五局林昀儒克服三比六劣勢，連趕五分逆轉，並取得三比二「聽牌」優勢，但馬龍下一局把握住林昀儒失誤過多，再度扳平局數。決勝局林昀儒展現「強心臟」，在二比三落後時連下四分逆轉，最終讓馬龍回球掛網，在超過一小時的七局大戰中勝出，締造新猷。

王子維 本季首冠

另外，台灣羽球好手王子維在總獎金十五萬美元的印度西德莫迪國際賽也傳出捷報，世界排名第廿二的他在男單決賽，以廿一比十五、廿一比十七拍落地主好手韋瑪，喜迎本季首冠，也抱回冠軍獎金一萬一千二百五十美元（約台幣卅四萬元），下周世界排名也將重回前廿名。

印度西德莫迪羽賽是本季世界巡迴賽超級三○○系列的最後一站，接下來只剩下十一日在廣州開打的世界巡迴賽年終總決賽。王子維已取得年終總決賽男單門票，他在印度以賽代訓。