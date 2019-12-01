藤球／國際移工藤球王爭霸戰 桃園站今天開踢

2019-12-01 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



「2019國際移工藤球王爭霸戰」桃園預賽1日在桃園市中壢國民運動中心熱鬧開踢，上屆奪下亞軍的ARTONG以21：15、21：14直落二擊敗IYARA，不但成功蟬聯桃園預賽霸主，也抱走單站第一的1萬元獎金；而前二名隊伍也雙雙取得22日在台北體育館舉行的藤球王總決賽門票。

實力堅強的ARTONG，今天的預賽一路過關斬將，以未失一局之姿挺進4強賽，但4強賽強碰去年總決賽季軍的NUMBER ONE，苦戰3局以21：19、19：21、21：19驚險過關。

冠軍戰碰上IYARA，火力全開的ARTONG，發球、做球、攻擊行雲流水，最終以21：15、21：14收下勝利，不僅蟬聯桃園預賽第一，且連兩年晉級藤球王總決賽。

ARTONG隊長NAROENG FUKFAK開心說道：「成功晉級非常開心，很想在最後決賽與中華隊一較高下，感謝中華民國藤球協會舉辨如此有規模的正式比賽，讓移工有舞台發揮，去年得到藤球王亞軍，今年以冠軍為目標。」

首晉藤球王決賽的IYARA也是表現出色，隊長許煜偉（ANUWAT BUTTAWAENG）表示，因球隊成員隨著工作時間不斷改變，有的人時間到了就回泰國，這次隊員都比較年輕，決賽時可能會緊張，但這兩周會努力練習，目標當然是冠軍藤球王榮銜。

國際移工藤球王爭霸戰參賽隊伍多以泰籍移工為主，藤球不愧為泰國的國球，各隊臥虎藏龍，許多人技癢時都是利用下班時間在河濱公園或是廠房旁的空地聚在一起踢球同樂。

今年邁入第二屆的國際移工藤球王爭霸戰將會在12月前3個星期日分別在桃園市、新北市、台北市選出各區前2名晉級隊伍，22日的決賽將與2支中華隊進行最終八強決戰，各隊除了要爭奪藤球王金盃外，也要爭取冠軍獎金3萬元。