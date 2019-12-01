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中華隊廈門淘金 疊杯亞錦賽狂掃29金、25銀

2019-12-01 22:34聯合報 記者林昭彰／即時報導

在廈門連續舉行3天的「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」今天圓滿落幕，中華隊狂掃29金、25銀、23銅、11鐵，其中尤以台中市選手蕭亦珊個人貢獻6金1銀最為亮眼，10歲以下組「兔子隊」更刷新自己去年締造的世界紀錄。

本屆亞錦賽共有中、韓、日、泰、星、馬、印尼、蒙古、香港等地區共400多名選手參賽，中華隊派出63名選手，八成以上是接觸疊杯不到3年資歷的新手，4成更是首次出國挑戰國際賽的菜鳥，但爭金奪銀毫不手軟，賽後獎牌掛滿選手脖子，走起路來叮叮噹噹像是掛了銅鈴。

貢獻中華隊最多獎牌的19歲選手蕭亦珊，不僅「個人3項」都是金牌，團體和雙人項目也有3個冠軍和1個亞軍，此外還有2名個人3項全部鍍金的「三冠后」，分別是魏宇晨、沙瑪巴紹。

綽號「米妮」的魏宇晨年僅6歲，是全中華隊年紀最小的選手；9歲的沙瑪巴紹來自桃園快樂國小，是賽德克族選手，接觸疊杯僅1年半，首次出國參加國際賽就拿下3金。

10歲以下組「兔子隊」成員包括7項世界紀錄保持人「疊杯小甜心」張瑜庭、3項世界紀錄保持人廖修禕、吳羿逵、施佳昀、謝昇甫、曾渘媃，以14.782佳績刷新他們自己去年創下的「計時接力3-6-3」項目世界紀錄。

新北市金山高中國中部的13歲選手盧倩于，以個人3項全場不分齡成績加總第3名之姿，榮獲「女子全能冠軍獎」第3名，是全中華隊唯一贏得大獎盃的選手，等於是本屆全亞洲賽疊杯速度第3快的女生。

另外在以國名出場的「國際大挑戰」賽程中，中華隊最後與香港隊爭奪第3名，在「3戰2勝」的賽制中，糾纏7局才分出勝負，請走香港隊，創下該項比賽連戰最多局紀錄。

還有值得一提的是，團體計時接力3-6-3項目的「不分齡冠軍挑戰賽SOC」，又出現中華小將「包場」局面，讓各國選手無緣上台出賽，「中華熊隊」、「中華兔子隊」、「中華豹隊」自家人對決，最後由豹隊拔得頭籌。

中華隊預計12月3日搭乘華信航空AE-992班機，於下午1時30分載譽歸國返抵桃園機場二航廈。

台中市選手蕭亦珊，個人貢獻6金、1銀最為亮眼。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
台中市選手蕭亦珊，個人貢獻6金、1銀最為亮眼。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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沙瑪．巴紹是賽德克族選手，接觸疊杯僅1年半，首次出國參加國際賽就拿下「個人3項」...
沙瑪．巴紹是賽德克族選手，接觸疊杯僅1年半，首次出國參加國際賽就拿下「個人3項」3面金牌。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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綽號「米妮」的魏宇晨年僅6歲，是全中華隊年紀最小的選手，勇奪「個人3項」3面金牌...
綽號「米妮」的魏宇晨年僅6歲，是全中華隊年紀最小的選手，勇奪「個人3項」3面金牌，是「三冠后」。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」今天落幕，中華隊狂掃29金、25銀、23銅、11...
「2019競技疊杯亞洲盃錦標賽」今天落幕，中華隊狂掃29金、25銀、23銅、11鐵。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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中華小將穿金戴銀。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
中華小將穿金戴銀。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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盧倩于是本屆全亞洲賽疊杯速度第3快的女生。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
盧倩于是本屆全亞洲賽疊杯速度第3快的女生。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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新北市金山高中國中部的13歲選手盧倩于，是全中華隊唯一贏得大獎盃的選手，也是本屆...
新北市金山高中國中部的13歲選手盧倩于，是全中華隊唯一贏得大獎盃的選手，也是本屆全亞洲賽疊杯速度第3快的女生。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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中華隊（右）在國際大挑戰賽連戰7局，才氣走香港隊奪得第三名。圖／中華競技疊杯運動...
中華隊（右）在國際大挑戰賽連戰7局，才氣走香港隊奪得第三名。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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