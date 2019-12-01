印度羽賽／直落二退地主好手 王子維終結冠軍荒

2019-12-01 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



台灣「羽球王子」王子維。 歐新社 分享 facebook

總獎金15萬美元的印度西德莫迪羽球國際賽，台灣僅存希望「羽球王子」王子維在男單決賽耗時48分鐘，以21：15、21：17拍落地主好手韋瑪（Sourabh Verma），喜迎本季首冠。

超級300系列印度西德莫迪羽賽，王子維先後拍下泰國、印度好手挺進男單8強，再以直落二擊敗馬來西亞好手蘇德智，晉級4強，昨天面對世界排名第43的孫完虎，王子維以直落二取勝，中斷對戰5連敗也搶下決賽門票。

近期受到腰傷所苦的王子維，本季雖曾4度挺進四強，但總與爭冠擦身。相隔兩年再度闖進決賽，王子維今天面對世界排名第36的韋瑪，過去兩人兩度交手，各取得1勝，第三度交手，王子維首局克服4：7的落後，打出一波6：1攻勢成功反超，儘管對手又追成10平，但王子維及時回穩，再以一波7：2攻勢奠定勝基，以21：15先下一城。

延續這股氣勢，次局王子維一下場就連拿5分握有領先，局中也仍維持大幅度領先優勢，不過卻在13：8時出現亂流，遭對手連拿5分追平，隨後雙方展開拉鋸，16平後王子維再打出一波5：1攻勢，直落二取勝，也終結自2017年台北世大運奪金後，長達兩年多的「冠軍荒」。