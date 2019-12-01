日本12億美元打造東奧主場館 可容納8萬人

2019-12-01 18:29 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



趕在東京奧運開幕的8個月前終於完工，日本體協週六宣布新國立體育館落成，將成為東奧開幕式主場館。 美聯社 分享 facebook

趕在東京奧運開幕的8個月前終於完工，日本體協週六宣布新國立體育館落成，將成為東奧開幕式主場館。新國立體育館總計斥資12億多美元、耗時7年策劃、最多能容納8萬人，更具意義的是，它取代舊國家體育館（舊體首個賽事是1958年的亞運會）的位址，帶著承接的精神轉化為東京新宿區最新地標。

具承先啟後精神

根據《日本時報》報導，日本體協11月31日晚間發布喜訊，東奧主場館的日本新國立體育館落成，超大型複合式場館在地面上共計有5層，地下有2層，總計能容納8萬多人，設計初衷與規劃都是以超高規格的奧運層級比照辦理，日本宣佈東奧與殘奧會的主要儀式都在這裡舉行。

這個主場館之所以叫做新國體是為了承接它的前身、舊體，日本體協在規劃申辦2020奧運前，於2011年就考慮過主場館與建設的藍圖，他們選擇把意義重大的東京舊國立體育館拆掉，在同位址重建更具規模的新國體，有著承接舊體的接棒精神，畢竟舊體是在1958年帶著亞運會的任務落成，如今，新體則是帶著更大任務、2020年東奧。

費時7年耗鉅資建

總計，此場館規劃時間超過7年、建設時間達36個月，光建造的資金就超過12.6億美元（日時公布14億美元、資料顯示12.6億美元），由該國頂級建築師隈研吾（Kengo Kuma）主設計，2間大型建設公司輔助，該場館包含65000個固定座位，但能容納15000多個臨時位置，並能從事田徑、橄欖球以及足球等體育賽事。

新國體預計以東奧主場館的身份迎接世人，《日時》宣稱連Wifi熱點都在整個場館裝設完畢，但在這之前，明年1月初日本體協將先讓新國體「暖身」，要用於日本足壇著名的天皇杯賽事。

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