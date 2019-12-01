親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

中油台北港工程7人落海 3人失去生命跡象

桌球世界盃／拍落馬龍 林昀儒收季軍台灣第一人

運動筆記勇敢挑戰，因為我堅持【賽事】 2020 愛你愛你！國家地理頻道世界地球日，愛跑喔～
健行筆記羽絨知識大補帖，你需要知道的羽絨睡袋相關重點早安！鳶嘴山~鳶嘴稍來大O
NBA今日最佳球員- James Harden (12月1日)賽事懶人包 (12月1日)

日本12億美元打造東奧主場館 可容納8萬人

2019-12-01 18:29台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

趕在東京奧運開幕的8個月前終於完工，日本體協週六宣布新國立體育館落成，將成為東奧...
趕在東京奧運開幕的8個月前終於完工，日本體協週六宣布新國立體育館落成，將成為東奧開幕式主場館。 美聯社
分享

趕在東京奧運開幕的8個月前終於完工，日本體協週六宣布新國立體育館落成，將成為東奧開幕式主場館。新國立體育館總計斥資12億多美元、耗時7年策劃、最多能容納8萬人，更具意義的是，它取代舊國家體育館（舊體首個賽事是1958年的亞運會）的位址，帶著承接的精神轉化為東京新宿區最新地標。

具承先啟後精神

根據《日本時報》報導，日本體協11月31日晚間發布喜訊，東奧主場館的日本新國立體育館落成，超大型複合式場館在地面上共計有5層，地下有2層，總計能容納8萬多人，設計初衷與規劃都是以超高規格的奧運層級比照辦理，日本宣佈東奧與殘奧會的主要儀式都在這裡舉行。

這個主場館之所以叫做新國體是為了承接它的前身、舊體，日本體協在規劃申辦2020奧運前，於2011年就考慮過主場館與建設的藍圖，他們選擇把意義重大的東京舊國立體育館拆掉，在同位址重建更具規模的新國體，有著承接舊體的接棒精神，畢竟舊體是在1958年帶著亞運會的任務落成，如今，新體則是帶著更大任務、2020年東奧。

費時7年耗鉅資建

總計，此場館規劃時間超過7年、建設時間達36個月，光建造的資金就超過12.6億美元（日時公布14億美元、資料顯示12.6億美元），由該國頂級建築師隈研吾（Kengo Kuma）主設計，2間大型建設公司輔助，該場館包含65000個固定座位，但能容納15000多個臨時位置，並能從事田徑、橄欖球以及足球等體育賽事。

新國體預計以東奧主場館的身份迎接世人，《日時》宣稱連Wifi熱點都在整個場館裝設完畢，但在這之前，明年1月初日本體協將先讓新國體「暖身」，要用於日本足壇著名的天皇杯賽事。

【更多精采內容，詳見

亞運田徑

相關新聞

桌球世界盃／拍落馬龍 林昀儒收季軍台灣第一人

2019-12-01 17:49

NFL／前球員普萊爾傳遭刺傷 送醫後情況趨穩

2019-12-01 15:16

足球／梅西與美國女足拉皮諾 看好抱走金球獎

2019-12-01 15:02

JLPGA／理光盃最終輪 盧曉晴並列第15作收

2019-12-01 14:09

桌球世界盃／林昀儒不敵球王 迎戰馬龍爭季軍

2019-12-01 12:34

歐國盃／德國、法國和葡萄牙 抽出超級死亡之組

2019-12-01 11:03

桌球世界盃／林昀儒晉4強 將與球王爭決賽門票

2019-11-30 22:55

疊杯亞洲盃／中華小將超狂！橫掃11金、10銀

2019-11-30 22:02

印度羽賽／直落二退孫完虎 王子維明爭冠

2019-11-30 20:21

射擊／訓練基地在林口 民眾也可以輕鬆體驗

2019-11-30 19:53

桌球／世桌賽首戰奪勝 林昀儒挺進8強

2019-11-30 17:09

狂賀！疊杯亞錦賽廈門開戰 中華隊小選手2金入袋

2019-11-30 16:02

JLPGA／理光盃第三輪 盧曉晴遇亂流仍有望爭冠

2019-11-30 13:51

JLPGA／中段小遇亂流 盧曉晴次輪續獨走

2019-11-29 23:55

體操／丁華恬新招獲命名 李智凱也想「規則本」留名

2019-11-29 23:47

印度羽賽／王子維直落二晉四強 台將最後希望

2019-11-29 20:17

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／哈登3節狂轟60分 生涯累計場次比肩喬丹

2019-12-01 11:34

NBA／隔338天再進三分球 德羅展：想不想投而已

2019-12-01 13:00

棒球／MLB難度高 李來發：至少50萬美元簽約金

2019-12-01 11:09

NBA／哈登3節飆60分 火箭狂轟158分痛宰老鷹

2019-12-01 12:01

NBA／頭髮染紫示忠誠 哈沃德：我流著紫金血液

2019-12-01 17:00

桌球世界盃／林昀儒晉4強 將與球王爭決賽門票

2019-11-30 22:55

NBA／巴恩斯轟30分 國王落後17分大逆轉碎金塊

2019-12-01 10:35

NBA／公鹿寫意奪11連勝 安戴托昆波紀錄中斷

2019-12-01 12:06

疊杯亞洲盃／中華小將超狂！橫掃11金、10銀

2019-11-30 22:02

NBA／坐板凳很煎熬 柯瑞：懷念與大夥在休息室

2019-12-01 09:47

桌球世界盃／林昀儒不敵球王 迎戰馬龍爭季軍

2019-12-01 12:34

中職／無意續約、轉教練 火哥遭悍將釋出

2019-11-30 23:58

NBA／上季待滿發展聯盟 熱火菜鳥還是感謝勇士

2019-12-01 15:37

桌球世界盃／拍落馬龍 林昀儒收季軍台灣第一人

2019-12-01 17:49

NBA／塔克防守溝通能力 名將哈沃德舉照片當教材

2019-12-01 16:30

NBA／湖人10連勝 詹皇：繼續打出我們的球風

2019-12-01 00:01

印度羽賽／直落二退孫完虎 王子維明爭冠

2019-11-30 20:21

NBA／終場前2次關鍵抄截 西蒙斯：我引以為傲

2019-12-01 13:45

黑豹旗／賴延峰7局失1分 平鎮奪隊史第4冠

2019-12-01 17:12

NBA／回憶研究守Kobe 艾倫：日夜都在看影片

2019-12-01 12:50

NBA／勇士羅素恢復情況良好 有望下週回歸

2019-12-01 12:11

NBA／詹皇內舉不避親 年度最佳防守球員挺AD

2019-12-01 13:15

ABL／富邦勇士變陣2連勝 許總盼梅奧體能更好

2019-12-01 00:04

NBA／西蒙斯13秒連2「偷」 76人主場9連勝

2019-12-01 11:22

ABL／梅奧27分領軍 富邦勇士退龍獅收二連勝

2019-11-30 21:23

UBA／勝北商沒喜悅 文化教練陳暉：沒防守可言

2019-11-30 19:55

黑豹旗／穀保挺進決戰 連3年與平鎮爭霸

2019-11-30 21:27

外線還是中距離？ NBA現代籃球的重要課題

2019-12-01 10:42

棒球／高苑五虎難重現 青棒好手分散各隊

2019-12-01 10:43

日職／外籍球員總評 王柏融因傷僅得D

2019-12-01 08:55

NBA／海瓦德展開5對5訓練 碰撞等醫師開綠燈

2019-12-01 08:37

棒球／50萬美元簽約金才赴美 曾仁和也認同

2019-12-01 14:52

NBA／禁賽令處分結束 熱火威特斯發聲明致歉

2019-12-01 18:45

黑豹旗／穀保、平鎮老對手 連3年冠軍戰碰頭

2019-11-30 23:56

2019黑豹旗8強 最新賽程與比分

2019-12-01 17:20

MLB／王維中偏向續留美職 不排斥日、韓職

2019-12-01 13:37

MiLB／曾仁和續拚旅外 日、韓職也想嘗試

2019-12-01 14:08

MLB／皮亞薩接掌大利兵符 先請教恩師拉索達

2019-12-01 11:38

相敬如冰到湖人三連霸 糾纏20餘年的「歐布情仇」

2019-12-01 14:30

禪師收服「歐布」 湖人雙俠終齊心

2019-12-01 14:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top