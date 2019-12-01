桌球世界盃／拍落馬龍 林昀儒收季軍台灣第一人

2019-12-01 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



台灣桌球「一哥」林昀儒世界盃桌球擊敗馬龍收下季軍，也締造我國男子世界盃單打最佳成績。 新華社 分享 facebook

台灣桌球「一哥」林昀儒，今天在2019年男子世界盃桌球賽以4：3拍落中國大陸前「世界球王」馬龍，收下季軍，也締造我國男子世界盃單打最佳成績。

首次參加的林昀儒目前男單世界排名第10，上周才在T2鑽石聯賽新加坡站打下男單亞軍，本周轉站中國大陸成都登場的男子世界盃桌球賽。

昨天林昀儒連過兩關，8強賽以5：11、11：4、11：6、11：6、11：3逆轉勝世界第6的巴西名將卡德拉諾（Hugo Calderano），成為繼2001年蔣澎龍後，第二名台將挺進男子世界盃四強。

今天上午的四強賽，林昀儒以0：4不敵大陸「世界球王」樊振東，無緣爭冠，僅能與馬龍爭季軍。過去林昀儒三度交手馬龍，以1勝2負戰績略居下風，唯一的1勝就是在今年的T2鑽石聯賽馬來西亞站，以4：2力克對手，最終再拍下樊振東奪冠。

今天兩人第四度交手，開賽林昀儒稍嫌慢熱，從1：3落後展開反攻，以11：4後來居上搶下首局。次局雙方展開拉鋸，8：8後林昀儒連下2分取得局末點機會，不過馬龍化解危機，最終林昀儒在第四個局末點成功兌現，以13：11再下一城，取得局數2：0領先。

第三局林昀儒一度克服2：6的落後，追成8：8平手，但仍讓馬龍連下3分，以8：11讓出，第四局林昀儒又浪費領先優勢，以9：11再丟一局，雙方戰成2：2平手。

第五局局林昀儒克服3：6的劣勢，連趕5分逆轉戰，以11：8搶下勝利，取得3：2的「聽牌」優勢，但馬龍下一局把握住林昀儒失誤過多，以11：5再度扳平局數。

決勝局林昀儒一度遭對手逆轉，不過他展現「強心臟」，在2：3落後時連下4分要回領先，最終讓馬龍回球掛網，以11：4拿下，在超過一小時的7局大戰中勝出，奪下季軍也締造新猷。