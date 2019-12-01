歐國盃／德國、法國和葡萄牙 抽出超級死亡之組

2019-12-01 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



德國、法國和葡萄牙在歐國盃同組，成為超級死亡之組。 美聯社 分享 facebook

2020歐國盃足球賽會內賽抽籤結果出爐，上演前兩屆世界盃冠軍合演死亡小組的戲碼，而且除了德國和法國硬碰外，由「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙也同屬一組，形成三強鼎立的局面。

歐國盃抽籤儀式昨晚凌晨在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行，各國國家隊總教練齊聚一堂出席；由於會外賽附加賽還沒開踢，目前尚有四席門票待出爐，屆時會依比賽結果分配進入小組名單。

會內賽將24支隊伍分為六組，現在只有A、B兩組的名單全數底定，A組有土耳其、義大利、威爾斯和瑞士，B組則是丹麥、芬蘭、比利時和俄羅斯。

F組雖然還有一支附加賽晉級球隊未知，但當中已經有2014年世界盃冠軍的德國隊、和2018年世界盃冠軍法國隊，C羅在陣的2016年上屆歐國盃冠軍葡萄牙也入列，衛冕之路看來岌岌可危。

德國隊主帥勒夫。 美聯社 分享 facebook

這是史上第二次新科世界盃冠軍和歐國盃冠軍在下個大賽的小組賽狹路相逢，德國隊主帥勒夫（Joachim Low）毫不諱言，「這是死亡之組，球迷對我們的期望很高，年輕的隊伍將面臨挑戰，但這也是一大動力。」

為慶祝歐國盃開辦60年，明年6月中旬的賽程將安排於歐洲12個國家開踢；德國和西班牙手上各擁三冠暫為歐洲列強最多，法國則以兩冠緊跟在後。