親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
HBL
綜合
路跑

疑衛部官員買醫科生iPhone 嗆「你受訓會遇到我」

已領勞保老年給付、勞退金 銀髮族重返職場可再領嗎？

運動筆記勇敢挑戰，因為我堅持【賽事】 2020 愛你愛你！國家地理頻道世界地球日，愛跑喔～
健行筆記早安！鳶嘴山~鳶嘴稍來大O三員縱走【回不去了 那就豪邁縱走六連峰】
NBA賽事懶人包 (11月30日)精彩演出- Hassan Whiteside 單場10阻攻 (11月30日)

射擊／訓練基地在林口 民眾也可以輕鬆體驗

2019-11-30 19:53聯合報 記者毛琬婷／即時報導

近年來健康意識抬頭，市民們皆期待在地能夠建立一個完善的運動空間，今天林口國民運動中心正式開幕，現場擠進上百千民眾共襄盛舉，市長侯友宜化身金牌特務，帥氣開箱邀請民眾來到中心動起來。

為突顯運動在地化的目標，新北市每一座國民運動中心均規劃專屬的特色運動項目，林口以射擊聞名，更培養出奧運級國手，2016年規劃興建的林口國民運動中心特別設置空氣槍射擊區，不但可以提供在地選手練習，而且讓民眾有機會體驗這樣獨特的運動。

曾任警員的市長侯友誼也擔任起大學長，啟用前一天便與林口高中射擊隊的同學相互交流、切磋射擊的經驗。

侯友宜表示全市國民運動中心已服務超過4400萬人，林口地區生活機能越來越高，不僅有大片綠地，超商、影城及購物中心也紛紛進駐，作為未來發展重點區域，林口運動中心場館不但量體大，且設備齊全，結合周邊的場域，民眾帶著一家人來觀光、休閒、消費及運動，所有活動一次滿足。

此外，林口區內綠覆率高達約60％，運動中心座落於都市叢林中，為保持原有的綠地及樹木，工程團隊以專業設計手法，避開樹木繁密地區以保留周圍的綠化，為大家營造一個綠意盎然的舒適環境。

林口國民運動中心於今天起將進行試營運，12月13日前每天上午8點到下午8點，場館設施及課程提供給大家免費登記使用，歡迎大家呼朋引伴、攜家帶眷，一起來鍛鍊體力，培養規律的運動習慣，盡情享受運動的樂趣。

林口國民運動中心設有空氣槍射擊區。圖／林口國民運動中心提供
林口國民運動中心設有空氣槍射擊區。圖／林口國民運動中心提供
分享
新北市市長侯友誼。圖／林口國民運動中心提供
新北市市長侯友誼。圖／林口國民運動中心提供
分享
林口國民運動中心設有空氣槍射擊區。圖／林口國民運動中心提供
林口國民運動中心設有空氣槍射擊區。圖／林口國民運動中心提供
分享

國民

相關新聞

桌球／世桌賽首戰奪勝 林昀儒挺進8強

2019-11-30 17:09

狂賀！疊杯亞錦賽廈門開戰 中華隊小選手2金入袋

2019-11-30 16:02

JLPGA／理光盃第三輪 盧曉晴遇亂流仍有望爭冠

2019-11-30 13:51

JLPGA／中段小遇亂流 盧曉晴次輪續獨走

2019-11-29 23:55

體操／丁華恬新招獲命名 李智凱也想「規則本」留名

2019-11-29 23:47

印度羽賽／王子維直落二晉四強 台將最後希望

2019-11-29 20:17

2019台灣國際衝浪公開賽 世界男、女青少年總冠軍出爐

2019-11-29 18:29

輪椅網球／明德快樂盃八強賽 台灣一哥不敵南韓新秀

2019-11-29 17:40

JLPGA／盧曉晴70桿繳卡 理光盃第二輪續保領先地位

2019-11-29 17:06

拳擊／女「拳」崛起拚門票 黃筱雯減重提速放眼東奧

2019-11-29 16:45

體操／丁華恬獲動作命名 李智凱也盼在「規則本」留名

2019-11-29 16:17

舉重／郭婞淳獲600萬成國光獎金后 下周出征天津世錦賽

2019-11-29 15:38

網球／暫別網壇一年 36歲盧彥勳宣告澳網復出

2019-11-29 15:26

JLPGA／日巡年度封關戰 盧曉晴有望摘今年首冠

2019-11-28 23:56

JLPGA／日巡年度封關戰 盧曉晴首輪暫居領先

2019-11-28 20:40

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／快艇三槍全面熄火 7連勝慘遭馬刺終結

2019-11-30 12:20

中職／富邦公布釋出名單 羅嘉仁、張建銘在列

2019-11-30 14:35

NBA／詹姆斯曾識破假戰術 巫師教頭大讚高球商

2019-11-30 16:17

NBA／詹皇攜手AD飆49分 湖人破巫師納10連勝

2019-11-30 14:20

NBA／進湖人要他點頭 經紀人爆詹姆斯權勢太大

2019-11-30 09:10

MLB／劉致榮火球成招牌 紅襪農場新秀排16

2019-11-30 09:01

NBA／籃網回擊綠衫軍 華克：讓厄文的一切放下

2019-11-30 08:40

NBA／勢如破竹單月奪14勝 湖人隊史2000年後最多

2019-11-30 15:27

NBA／太陽感恩節加練無用 唐西奇飆42分準大三元奪勝

2019-11-30 12:44

MLB／紐媒預測FA落點 洋基收小史、天使搶柯爾

2019-11-30 07:57

中職／吸收富邦釋出球員 味全龍：有在考量

2019-11-30 14:55

NBA／寫單月平均30分大三元 唐西奇：對每場都迫不及待

2019-11-30 15:24

NBA／生涯第755場破20分 安東尼超越「大O」

2019-11-30 16:59

NBA／懷塞德狂送10火鍋 創拓荒者隊史紀錄

2019-11-30 16:25

黑豹旗／兩支再見安打 東石擊敗北科首次進四強

2019-11-29 22:17

NBA／安戴托昆波強勢領軍 公鹿笑納10連勝

2019-11-30 11:29

NBA／貴客降臨 大谷現身湖人主場支持八村壘

2019-11-30 15:13

NBA／作客馬刺再被噓爆 雷納德：已沒感覺

2019-11-30 16:16

中職／結束12年球員生涯 鍾承祐續留猿隊轉教練

2019-11-30 10:57

NBA／76人16分大逆轉 前達欣中鋒佩爾首秀繳四阻攻

2019-11-30 11:55

NBA／英格倫續約鵜鶘有譜？ 葛里芬透露絕對有意留人

2019-11-30 10:16

中職／職棒生涯16年 「火哥」開外掛讓人印象深刻

2019-11-30 15:33

MLB／離開馬林魚 陳偉殷有望完成對戰30隊拼圖

2019-11-30 08:23

中職／富邦悍將補充說明 張建銘本人無留隊意願

2019-11-30 16:40

NBA／稱擁抱厄文非搏版面 史馬特：他是我兄弟

2019-11-30 10:41

中職／羅嘉仁火球不再 失去牛棚優勢遭釋出

2019-11-30 15:47

棒球／高苑五將退三人 陳偉殷、高國輝仍在拚

2019-11-30 11:18

ABL／3洋將聯手拿72分 富邦主場宰黑熊

2019-11-29 23:52

中職／24歲被釋出 林政賢：早遇到還能重新開始

2019-11-30 16:05

NBA／18歲澳職飆32分大三元 美媒看好鮑爾小弟狀元潛質

2019-11-30 13:12

MLB／八名新教頭定案 吉拉迪掌費城人最被看好

2019-11-30 09:39

NBA／單場49分改寫紀錄 前綠衫軍後衛揚名歐洲聯賽

2019-11-30 09:42

ABL／梅奧飆六顆三分彈 富邦勇士13分大勝澳門黑熊

2019-11-29 21:38

NBA／三分外線突飛猛進 席亞康歸功日練千球

2019-11-30 11:30

中職／第3度遭釋出 林克謙：有盡力就好了

2019-11-30 16:34

印度羽賽／王子維直落二晉四強 台將最後希望

2019-11-29 20:17

NBA／楊恩飆49分無力止連敗 溜馬驚險搶5連勝

2019-11-30 13:02

黑豹旗／首闖4強太嗨 東石兩次「再見」才贏

2019-11-30 00:05

NBA／寧退休也不替尼克打球？ 傑佛森坦承純屬玩笑話

2019-11-30 13:37

狂賀！疊杯亞錦賽廈門開戰 中華隊小選手2金入袋

2019-11-30 16:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top