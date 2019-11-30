射擊／訓練基地在林口 民眾也可以輕鬆體驗

2019-11-30 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



近年來健康意識抬頭，市民們皆期待在地能夠建立一個完善的運動空間，今天林口國民運動中心正式開幕，現場擠進上百千民眾共襄盛舉，市長侯友宜化身金牌特務，帥氣開箱邀請民眾來到中心動起來。

為突顯運動在地化的目標，新北市每一座國民運動中心均規劃專屬的特色運動項目，林口以射擊聞名，更培養出奧運級國手，2016年規劃興建的林口國民運動中心特別設置空氣槍射擊區，不但可以提供在地選手練習，而且讓民眾有機會體驗這樣獨特的運動。

曾任警員的市長侯友誼也擔任起大學長，啟用前一天便與林口高中射擊隊的同學相互交流、切磋射擊的經驗。

侯友宜表示全市國民運動中心已服務超過4400萬人，林口地區生活機能越來越高，不僅有大片綠地，超商、影城及購物中心也紛紛進駐，作為未來發展重點區域，林口運動中心場館不但量體大，且設備齊全，結合周邊的場域，民眾帶著一家人來觀光、休閒、消費及運動，所有活動一次滿足。

此外，林口區內綠覆率高達約60％，運動中心座落於都市叢林中，為保持原有的綠地及樹木，工程團隊以專業設計手法，避開樹木繁密地區以保留周圍的綠化，為大家營造一個綠意盎然的舒適環境。