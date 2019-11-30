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桌球／世桌賽首戰奪勝 林昀儒挺進8強

2019-11-30 17:09聯合新聞網 綜合報導

林昀儒。 報系資料照
林昀儒。 報系資料照
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台灣桌球小將林昀儒今天進行世桌賽處女秀，16強賽面對瑞典選手卡森（Kristian Karlsson）以4比1扳倒對手，拿下對戰3連勝，也喜收參賽首勝，晉級8強。

世界排名第10的林昀儒，T2鑽石桌球賽新加坡站抱回亞軍後，本周移師中國成都，參加個人首屆男子世界盃桌球賽，因排在第7種子，直接晉級16強賽。面對世界排名第25的瑞典選手卡爾森（Kristian Karlsson），林昀儒已有對戰經驗，過去在卡達奧地利交手，兩度以4:2獲勝。

帶著對戰優勢，林昀儒開賽迅速取得9比4領先，雖對手一度把比分追近，但林昀儒仍有驚無險以11比8搶下首局，之後乘勝追擊，以11比4、11比7，連拿第兩局，率先聽牌。本可直落四帶走比賽，但第4局出現亂流，先以0比3落後，儘管後段連續化解對手2個局點，第4局仍以4比11錯失橫掃機會。

第5局林昀儒立刻調整狀態，開局先下五城，但對手也非省油燈，4度將比分扳平，所幸林昀儒臨危不亂，在9比9平手時，連拿2分，以11比9勝出，挺進8強賽。

下一輪對手將是美國選手賈阿（Kanak Jha）與巴西選手卡爾德拉諾（Hugo Calderano）之間的勝方，比賽時間約在今晚7點45分。

瑞典卡達奧地利新加坡巴西

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