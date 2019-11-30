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狂賀！疊杯亞錦賽廈門開戰 中華隊小選手2金入袋

2019-11-30 16:02聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

2019競技疊杯亞洲盃錦標賽昨起在廈門舉行3天，中華隊這次派出63名選手與中、韓、日、泰、星、馬、印尼、蒙古、香港等地共400多名選手同場競技，今天是決賽首日，截至目前為止中華隊已奪得2金、3銀、2銅。

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳指出，近年全球疊杯「主戰場」已移轉到亞洲，目前許多創下世界紀錄的選手，都集中在亞洲地區，因此亞錦賽戰況甚至比世界盃更為激烈。

今年中華隊挺進亞錦賽的國手，八成以上是接觸疊杯不到3年資歷的新手，4成更是首次出國挑戰國際賽的菜鳥，無疑是場硬仗，但初生之犢拚勁十足，決賽首日頻創佳績。

今天上午率先舉行「徒手接力3-6-3項目」決賽，首先為中華隊奪金的是「兔子隊」，在10歲以下組稱霸，隊中陣容包括廖修禕（北市國語實小）、張瑜庭（新莊區昌平國小）、吳羿逵（私立育才小學）、施佳昀（桃園市文欣國小）、謝昇甫（苗栗縣竹南國小）、曾渘媃（私立裕德中學小學部）。

緊接著「鯊魚隊」也在12歲以下組奪冠，選手包括潘威廷（基隆市深美國小）、呂思橙（汐止區崇德國小）、李子煜（大直高中國中部）、鄢丞佑（北市信義國中）、周芫琦（新北市正德國中）、曾育賢（桃園市文欣國小）。

3面銀牌則是8歲以下組「獅隊」的魏承御、范凱博、楊育慈、周渝鈞、謝喬欣、陳晏琳。公開組「熊隊」的高鼎洋、鄧兆洋、蕭亦珊、蔡睿宇、薛郁瀠。以及18歲以下組「豹隊」的施玟圻、林則宇、林睦軒、謝昇偉、陳可恩、陳昀彣。

下午和明天還有各項團體與個人項目決賽，中華隊的表現令人期待。

兔子隊在競技疊杯亞錦賽首先為中華隊奪金。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
兔子隊在競技疊杯亞錦賽首先為中華隊奪金。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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兔子隊在競技疊杯亞錦賽首先為中華隊奪金。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
兔子隊在競技疊杯亞錦賽首先為中華隊奪金。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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獅子隊得到銀牌。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
獅子隊得到銀牌。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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2019競技疊杯亞錦賽在廈門舉行。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
2019競技疊杯亞錦賽在廈門舉行。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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2019競技疊杯亞錦賽在廈門舉行。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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鯊魚隊勇奪金牌。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
鯊魚隊勇奪金牌。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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猴子隊得到銅牌，兔子隊在後面搶鏡頭搗蛋。
猴子隊得到銅牌，兔子隊在後面搶鏡頭搗蛋。
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熊隊為中華隊添銀。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
熊隊為中華隊添銀。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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中華隊選手目前勇奪2金、3銀、2銅。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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