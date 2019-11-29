輪椅網球／明德快樂盃八強賽 台灣一哥不敵南韓新秀

2019-11-29 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



明德快樂盃單打四強名單出爐。圖／輪轉活動整合工作坊提供 分享 facebook 2019明德快樂盃台北國際輪椅網球賽今天在室外球場舉行，公開組男女單打四強出爐，男單方面，日本軍團搶佔三席，而我國一哥戴加揚不敵南韓新秀任胡垣，止步八強。

「那個弟弟球速快，贏不了他。」戴加揚今天以2：6、0：6不敵第四種子的南韓任胡垣，任胡垣今年僅21歲，本周排名世界第31，被視為是南韓輪網希望，本月上旬他才在芭達雅公開賽，奪下單打冠軍。

男單第三種子、日本老將齋田悟司，今與同胞藤本佳伸激戰兩盤，最終都在搶七大戰中吞敗，無緣四強，也讓藤本佳伸成為四強中唯一非種子選手，他將在四強賽遭遇同胞、二號種子鈴木康平，上演內戰。

公開組女單方面，由前四種子包辦四強席位。籤表下半部，二號種子日本女將田中愛美順利闖進四強，將遭遇泰國老將，而籤表上半部，四強賽將上演大陸內戰，由今年在高雄永達盃包辦雙冠的頭號種子朱珍珍，對上三號種子黃金鏈。

23歲的田中愛美自國中開始打網球，表現亮眼，高中時也持續打網球，但一年冬天，她在自家發生摔倒意外，從此坐上輪椅。高中畢業後，田中愛美決定朝向輪網運動員努力，目標參加帕運會。本周她的單打世界排名是第16名，持續為東京帕運出賽而努力。