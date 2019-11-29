拳擊／女「拳」崛起拚門票 黃筱雯減重提速放眼東奧

2019-11-29 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



黃筱雯。 報系資料照 分享 facebook 今年10月在世界女子拳擊錦標賽鍍金的我國拳擊好手黃筱雯，在上周通過東京奧運資格賽國手選拔後，今天與同樣通過選拔的陳念琴、林郁婷等人一同參加國光獎章頒獎典禮，三人強調接下來都會以明年二月的亞洲區資格賽進行備戰，全力爭取東京奧運門票。

皆拿下過世錦賽金牌的陳念琴、林郁婷與黃筱雯，是我國爭取明年東京奧運女子拳擊參賽門票的三大熱門人選，其中黃筱雯取得資格賽51公斤級代表權，林郁庭為57公斤級，上屆里約奧運國手陳念琴則將在69公斤級再一次力拚參賽資格。

三人在今天參與國光獎章頒獎典禮上時，也談到了到明年亞洲區資格賽前的備戰計劃，其中10月剛在世錦賽摘金的黃筱雯表示，今年一整年的表現對她來說確實超出預期，尤其在世錦賽摘金後讓她看到登上奧運舞台的可能性，「那一次拿金牌後信心提升不少，讓我想要拚拚看奧運資格，不過目前我的首要課題仍是降體重和提升速度，才有機會在明年2月的亞洲區資格賽搶下奧運門票。」

而已經有奧運參賽經驗的陳念琴，到明年資格賽前已安排了移地訓練與邀請場，「十二月會到哈薩克，一月則是前往美國，增強自己的實力外也看看國外選手備戰狀況。」

林郁庭則表示，明年一月拳擊協會與體育署將有機會在國內舉辦一場訓練營搭配邀請賽，如果能成功舉行，對於她們將會有很大幫助，「如果有機會的話把亞洲對於我們來說 ，比較具有挑戰性的對手找過來一起訓練，一來可以對她們有比較高的掌握，二來增加比賽經驗，也有助於二月資格賽或奧運場上有更好的表現。」