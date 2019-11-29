體操／丁華恬獲動作命名 李智凱也盼在「規則本」留名

2019-11-29 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



體操好手丁華恬（左起）、徐秉謙、唐嘉鴻、李智凱一同出席國光獎章頒獎典禮。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 在今年一同為我國取得東京奧運體操門票的丁華恬與「鞍馬王子」李智凱，今天與其他幾名體操好手一同參加108年度國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮接受表揚，談到日前小將丁華恬的新地板動作獲得國際體操總會審核通過並以她命名，李智凱坦言為她感到開心，未來也希望自己能在「規則本」上留名。

年僅17歲的丁華恬今年在世界體操錦標賽拿下東京奧運門票，成為我國近51年來首位取得奧運資格的女子體操選手，隨後又申請新地板動作獲得國際體操總會認可，將以她為該動做命名，一年內創下國內體操界兩大創舉。

這次國光獎章頒獎典禮，丁華恬又以17歲之齡成為年紀最小的受獎者，回想過去一年來的收穫，她坦言至今仍像在作夢一般，接下來她也將會以東京奧運備戰為目標，「接下來練習會以安全為優先，然後會練一些新的動作來，提升難度。」

而被丁華恬視為學習對象的李智凱，這次國光獎章頒獎典禮則以獲獎367.5萬成為所有男性運動員之最，談到丁華恬申請新動作並獲得命名一事時，過去也曾向國際體操總會申請新動作審核但未通過的他則說：「這是台灣史上的第一個命名，真的很為她開心，如果未來也有這樣的機會，我也會努力讓自己在『規則本』上留名。」