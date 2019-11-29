舉重／郭婞淳獲600萬成國光獎金后 下周出征天津世錦賽

2019-11-29 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



郭婞淳成為今年國光獎金后。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 108年度國光體育獎章暨運動科學研究獎勵今天舉行頒獎典禮，今年總計發出獎助學金1億5295萬元，其中「舉重女神」郭婞淳靠著近兩年世錦賽與今年亞錦賽的亮眼表現收下600萬獎金成為獎金后，下周她將飛往中國大陸天津參加世錦賽，為奧運資格繼續努力。

今年國光獎章共計有選手460人次獲獎，包括多名已經取得或將取得東京奧運資格的選手都在今天的頒獎典禮上接受表揚，其中郭婞淳靠著近兩年世錦賽與今年亞錦賽拿下九面獎牌的優異表現，共計獲得600萬獎金，高居所有選手之冠。

對於成為今年國光獎金后，郭婞淳在談到獎金使用規劃時說：「很開心有這個肯定選手的獎項，至於獎金要怎麼用，因為接下來就是全力備戰東京奧運，還沒有想太多，加上自己能夠舉的年數可能也不多了，會把未來規劃和公益都列入考量。」

郭婞淳下周將前往天津參加世界盃，同時也是第三階段的奧運資格賽，至於明年主要賽事則是四月份舉行的奧運金牌積分賽亞錦賽，有望在該賽事後確定奧運參賽資格，「現在看起來取得資格應該不會有太大問題，所以同時也會以奧運為目標進行備戰。」

郭婞淳今年在全運會挑戰世界紀錄未成但仍拿下金牌，她指出在賽事結束後狀態確實也點下滑，「接下來訓練，身體上有些疲憊，狀況也有點下滑，不過教練希望我能慢慢來，因為明年才是最重要的一年。」