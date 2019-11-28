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印度羽賽／逆轉拍落地主選手 王子維挺進男單八強

2019-11-28 19:57聯合報 記者劉肇育／即時報導

在印度勒克瑙舉行的西德莫迪羽球國際賽，我國「羽球王子」王子維在男單16強賽事遭遇印度普拉諾（H. S. Prannoy），雙方在生涯前五度交手都打到三局的情況下，今天同樣又一路拉鋸到決勝局後，才由王子維以14：21、21：10、21：14逆轉勝出。

屬於國際羽球聯盟超級300系列賽的西德莫迪羽球國際賽，是為紀念已故運動員西德莫迪（Syed Modi）所舉辦，過去是屬於印度的國內賽事，直到2004年時才改制為國際賽，並在2009年起成為國際羽聯賽事其中一站，總獎金為15萬美元。

我國選手在歷經首輪賽事後，共有三組人馬挺進到16強賽，分別為男雙張課琦／呂佳彬、廖敏竣／蘇敬恒以及男單的王子維，今天王子維遭遇世界排名第27名的普拉諾，雙方生涯前五次交手由普拉諾以三勝二敗領先，且都打到三局才分出勝負。

今天再度碰頭依舊打得拉鋸，王子維在首局以14：21遭對手先下一城後，第二局則是以21：10扳平，決勝局王子維在9：9後連拿六分奠定勝基，以21：14勝出，挺進到八強賽。

至於男雙張課琦／呂佳彬在不敵俄羅斯組合於16強止步後，第四種子的廖蘇配則是在與地主選手賈克哈（Siddharth Jakhar）／亞達夫（Shubham Yadav）之戰，僅花26分鐘就以21：12、21：15直落二勝出，挺進到八強賽。

王子維羽球羅斯

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