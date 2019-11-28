體育署開設個人捐贈運動員專戶 不指名可全額抵稅

2019-11-28 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



體育署將開設個人捐贈運動員專戶。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

教育部體育署在今天宣布將開設「個人捐贈運動員專戶 」，截至目前為止已有27名選手進行申請，體育署也將在明天進行初審，最快下月底就會公布通過審核的運動員捐贈名單，而為了鼓勵民眾捐贈，未來捐款人如未指定捐贈特定的運動員時，可以全數作為列舉扣除額。

「運動產業發展條例」在106年11月29日修正公布，其中增訂第26條之1規範個人可透過體育署專戶捐贈運動員，可作為申報綜合所得稅的列舉扣除額項目，讓支持運動產業發展的租稅優惠措施又添一項利多。

體育署在今天指出個人捐贈將分為指定與未指定兩種不同規範，個人「未指定捐贈特定的運動員」時，將認定為對政府的捐贈，可以全數作為列舉扣除額。若個人「有指定捐贈特定的運動員」時，最高可扣抵綜合所得總額的20％。此外，前述兩種狀況的列舉扣除金額，將不被計入贈與總額課徵贈與稅，希望達到有效落實鼓勵個人捐贈運動員的目的。

欲申請個人捐贈運動員專戶的運動員，除了必須符合相關資格，包括近兩年曾參與國際綜合性運動會、 國際單項運動錦標賽（包括公開賽、巡迴賽、大獎賽、排名賽或經典賽）全國綜合性運動會、全國性單項運動錦標賽最優級組、經教育部核定辦理之學生聯賽最優級別或組別、職業運動聯盟主辦之職業比賽外，還必須繳交訓練計畫書進行審查。

體育署指出，截至目前為第一波共有27位運動員進行申請，明天將進行初審，12月初在進行複審和公告動作，最快12月底前就能確定可接受捐贈贊助的運動員名單，而未來獲得捐贈的運動員也必須依照規定將經費使用明細公開。