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輪椅網球／明德快樂盃開打 「納豆」照顧選手健康

2019-11-28 17:09聯合報 記者劉肇育／即時報導

運動傷害防護員黃建瑋外形酷似藝人「納豆」。 圖／輪轉活動整合工作坊提供
運動傷害防護員黃建瑋外形酷似藝人「納豆」。 圖／輪轉活動整合工作坊提供
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2019明德快樂盃台北國際輪椅網球公開賽今天開打，運動防護組由30歲「納豆」黃建瑋坐鎮，照顧國內外選手健康，成為場邊一大亮點。

運動傷害防護員黃建瑋，2013年自國立體大運動保健系畢業，學生時代髮型普通，畢業後曾到演藝圈闖蕩一年，從培訓藝人做起，也曾在綜藝節目擔任幕後工作，但他笑說：「不過沒有成功。」

後來他回到「本業」，曾隨著足球國家隊出征泰國、伊朗，當時國家隊教練陳貴人看他燙頭髮，開始叫他「納豆」，「可能足球隊需要一個吉祥物。以前大家都叫我小胖，後來納豆叫著叫著也習慣了。」

至今「納豆」已服務過足球、籃球、跆拳道、網球與輪網運動員。他坦言，第一次要到輪網賽事服務很緊張，「畢竟過去實習也都是以一般人為對象，沒有接觸過身障運動員。還猜想要將選手抬到治療床上？」不過實際到輪網賽事服務後，他發現，主要治療以上半身為主，「特別是肩膀問題，因為選手坐著輪椅沒有支點。」

近兩年，黃建瑋也曾陪同職業網球選手駱建勛楊宗樺出國比賽，到過印度、埃及、泰國、蒙古、大陸山東等地比賽，也曾被「借」給外國選手，治療功力頗受好評。黃建瑋也很享受這些經驗，「特別是個人運動，選手若是贏球，我也會特別有成就感。」

讓人訝異的是，黃建瑋在七、八歲時，曾因日本腦膜炎開刀，「醫生告訴我媽，極有可能變成植物人。」11歲時他奇蹟清醒，媽媽怕他太累、也怕他撞到頭，不讓他運動。但熱愛運動的他還是選擇國體大，「當醫生太難，當運動傷害防護員有一技之長，又能助人。」

駱建勛楊宗樺跆拳道

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