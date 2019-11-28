羽球／合庫盃邀請賽30日登場 32隊齊聚爭冠

2019-11-28 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



合庫盃羽球邀請賽30日將於台北市日新國小活力開打。圖／合庫提供 分享 facebook

合庫銀行連續八年主辦的合庫盃羽球邀請賽30日將於台北市日新國小活力開打，今年邀集台積電、中華航空、長榮航空、台大醫院、牧德科技、華碩電腦、陽明海運、勝利體育等32隊知名企業逾320位球友齊聚一堂，各個摩拳擦掌準備拿下本屆冠軍的殊榮。

球場上比賽前，各個球員熱情寒暄問候進行相見歡，好幾隊球員因賽事成為好朋友，去年以一分之差拿下第二名的球隊，今年特地下戰帖，誓言拿回冠軍獎座，企業朋友們在繁忙的工作之餘，藉由合庫舉辦的羽球邀請賽以球會友，凝聚彼此愛運動的向心力及認同感，正是合庫舉辦邀請賽真正的意義。

近年來，合庫贊助的球員於國際體壇上大放異彩，創下台灣史上傲人成績的分別有「世界羽球球后」在位最久紀錄保持人戴資穎、目前「世界羽球男子單打排名第二」的周天成，以及今年入圍國際桌球總會最佳男運動員，成為台灣第一人的18歲桌球小將林昀儒，還有棒球隊球星吳昇峰、林加祐與林瀚，皆為合庫長期贊助優秀的台灣之光。

合庫成立以來與台灣這片土地共同成長，除了金融專業服務之外，支持國家體育活動不遺餘力，連續十一年榮獲教育部體育署頒發體育推手獎殊榮，成為三支球隊實現夢想、站上國際舞台最強力的後盾，如今，合庫球員周天成及戴資穎更將羽球成績帶向世界頂尖，讓世界看見台灣真正的實力，合庫也期許所有的球員2020年的東京奧運，能為台灣繼續爭取最高榮譽。