親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
HBL
綜合
路跑

港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

運動筆記猝死!沒離想像中的這麼遠~醫鐵視角最熟悉的陌生人
健行筆記小油坑/箭竹林步道遺落的巨人森林--唐穗山
NBA今日最佳灌籃 (11月28日)賽事懶人包 (11月28日)

羽球／合庫盃邀請賽30日登場 32隊齊聚爭冠

2019-11-28 16:58聯合報 記者劉肇育／即時報導

合庫盃羽球邀請賽30日將於台北市日新國小活力開打。圖／合庫提供
合庫盃羽球邀請賽30日將於台北市日新國小活力開打。圖／合庫提供
分享

合庫銀行連續八年主辦的合庫盃羽球邀請賽30日將於台北市日新國小活力開打，今年邀集台積電、中華航空、長榮航空、台大醫院、牧德科技、華碩電腦、陽明海運、勝利體育等32隊知名企業逾320位球友齊聚一堂，各個摩拳擦掌準備拿下本屆冠軍的殊榮。

球場上比賽前，各個球員熱情寒暄問候進行相見歡，好幾隊球員因賽事成為好朋友，去年以一分之差拿下第二名的球隊，今年特地下戰帖，誓言拿回冠軍獎座，企業朋友們在繁忙的工作之餘，藉由合庫舉辦的羽球邀請賽以球會友，凝聚彼此愛運動的向心力及認同感，正是合庫舉辦邀請賽真正的意義。

近年來，合庫贊助的球員於國際體壇上大放異彩，創下台灣史上傲人成績的分別有「世界羽球球后」在位最久紀錄保持人戴資穎、目前「世界羽球男子單打排名第二」的周天成，以及今年入圍國際桌球總會最佳男運動員，成為台灣第一人的18歲桌球小將林昀儒，還有棒球隊球星吳昇峰、林加祐與林瀚，皆為合庫長期贊助優秀的台灣之光。

合庫成立以來與台灣這片土地共同成長，除了金融專業服務之外，支持國家體育活動不遺餘力，連續十一年榮獲教育部體育署頒發體育推手獎殊榮，成為三支球隊實現夢想、站上國際舞台最強力的後盾，如今，合庫球員周天成及戴資穎更將羽球成績帶向世界頂尖，讓世界看見台灣真正的實力，合庫也期許所有的球員2020年的東京奧運，能為台灣繼續爭取最高榮譽。

羽球戴資穎周天成

相關新聞

體育署開設個人捐贈運動員專戶 不指名可全額抵稅

2019-11-28 17:53

輪椅網球／明德快樂盃開打 「納豆」照顧選手健康

2019-11-28 17:09

拳擊／職業拳王爭霸賽Vol.3 第一神拳作者將來台觀賽

2019-11-28 13:45

桌球／世青男團 中華隊摘銀平隊史最佳

2019-11-28 01:15

射箭亞錦賽／複合弓、反曲弓混雙皆「銀」

2019-11-28 00:09

網球／明德快樂盃台北輪網賽 8國近百選手參賽

2019-11-27 22:04

足球／陳柏良足球菁英學院 鼓勵小球員勇敢逐夢

2019-11-27 21:58

足球／國小世界盃下月開踢 首屆431隊參賽

2019-11-27 18:37

印度羽賽／直落二過關 王子維進16強

2019-11-27 17:52

俄羅斯恐遭禁賽奧運 官員指西方國家反俄

2019-11-27 17:45

射箭亞錦賽／陳怡瑄、陳界綸 複合弓混雙奪銀

2019-11-27 16:07

射箭亞錦賽／反曲弓混雙摘銀 小將蘇于洋高抗壓

2019-11-27 11:54

足球／陳柏良菁英學院 首度移師中台灣

2019-11-27 09:31

羽球／年終賽名單公布 台將5組晉級寫新高

2019-11-26 18:48

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／41分破戰老東家紀錄 AD領湖人9連勝

2019-11-28 13:52

NBA／詹姆斯超越布萊恩 創最年輕33000分紀錄

2019-11-28 16:07

中職／擴編選秀 曾陶鎔、廖文揚等四人改披龍衫

2019-11-28 14:18

MLB／太空人偷暗號 曾待過這隊的都說不意外

2019-11-28 08:17

NBA／華克回歸豪取39分 綠衫軍力克少厄文籃網

2019-11-28 11:12

2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

2019-11-28 07:00

NBA／勇士擒公牛 湯普森亂入串場當記者

2019-11-28 16:13

不可忽略的熊熊烈火 邁阿密重返列強的秘密

2019-11-28 07:00

放掉唐西奇沒什麼好後悔 老鷹更該全力栽培楊恩

2019-11-28 07:00

NBA／哈瑞爾致命補籃 快艇氣走灰熊驚險7連勝

2019-11-28 12:50

NBA／ 拓荒者輕取雷霆 安東尼獲主場球迷歡呼

2019-11-28 16:30

MLB／一年打不到40場 洋基柏德拒下放成FA

2019-11-28 09:35

NBA／快艇「雙槍」擋不住 合體4戰全勝

2019-11-28 00:06

NBA／MVP連線發威 火箭趁巴特勒缺陣快意復仇

2019-11-28 12:34

NBA／當年拒快艇合約 哈里斯：這決定需自信

2019-11-28 11:30

NBA／回應波士頓球迷嘲諷 厄文發文感嘆人生

2019-11-28 16:40

中職／龍隊明年還有擴編選秀 1人要付750萬元

2019-11-28 14:37

MLB／明年開季已換球隊？專家投給小熊布萊恩

2019-11-28 10:15

NBA／安比德甩0分陰霾 拿國王開刀飆33分

2019-11-28 11:42

NBA／手機直播讓兒子同見證 甜瓜爆發歸功愛妻

2019-11-28 10:49

NBA／公鹿擒老鷹奪9連勝 隊史近33年最佳表現

2019-11-28 12:15

黑豹旗／成德搭上8強末班車 南英遭北科附工淘汰

2019-11-27 18:53

NBA／暴龍稱霸大西洋組 對同區對手豪取33連勝

2019-11-28 12:00

UBA／關鍵3分球退輔大 朱雲豪：根本看不到框

2019-11-27 21:18

中職／4位擴編選秀新龍將 廖文揚資歷最豐富

2019-11-28 15:09

NBA／AD噓聲中退鵜鶘 詹姆斯：有責任讓他贏

2019-11-28 16:55

關懷盃／陽建福回台東當教練 還想赴美進修

2019-11-28 15:50

黑豹旗／北科附工9下逆轉南英 成德搭8強末班車

2019-11-28 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top