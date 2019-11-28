桌球／世青男團 中華隊摘銀平隊史最佳

2019-11-28 01:15 中央社 台北27日電



馮翊新（左）、戴茗葦（右）。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 相隔16年後，中華男子桌球代表隊再次打進世界青少年桌球錦標賽男團金牌戰，可惜擋在頒獎台頂端依舊是難以跨越的中國長城。

在泰國呵叻舉行的2019世界青少年桌球錦標賽，今天進行男、女團體壓軸金牌戰，中華隊沒能寫下隊史新頁，以0比3不敵中國拿下銀牌，不過仍追平16年前隊史最佳成績，而奪金的中國則完成世青男團3連霸。

中華隊今天由青少年世界排名13的馮翊新打頭陣，面對上屆世青男單銅牌好手向鵬，兩人上演精彩對拉秀，可惜每每決勝關頭馮翊新總缺臨門一腳，以9比11、8比11、7比11敗下陣。

今年9月才剛拿下台北青少年桌球公開賽男單金牌得主戴茗葦，第2點接替登場卻沒能幫助中華隊勝場開胡止血，接連以7比11、7比11、7比11直落三輸給徐瑛彬，也讓對手提前取得「聽牌」優勢。

背負0比2落後，第3點出賽的黃彥誠，仍無法突破對手封鎖，以6比11、7比11、9比11再敗給青少年世界排名18的劉夜泊，團隊以0比3吞敗獲銀。

事實上，中華男子代表隊在世青男團戰績向來不俗，過去5屆就有3次摘銅，不過對手中國隊陣中包括向鵬與徐瑛彬都是上屆男團奪金班底，其中徐瑛彬還囊括混雙金牌，而向鵬則在男子個人賽添得1銅，是本屆參賽各國當中實力最強的隊伍之一。