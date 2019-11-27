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足球／陳柏良足球菁英學院 鼓勵小球員勇敢逐夢

2019-11-27 21:58聯合報 記者林宋以情／即時報導

2019 BE HEROES陳柏良足球菁英學院，今年首度移師中台灣彰化縣舉辦，邀請上屆高中聯賽冠亞軍花蓮高中與北門高中，以及陳柏良母校中正高工參加，他透過菁英訓練，除了傳遞他旅外多年的職業觀念，更希望拿自己為例，鼓勵更多的小球員能勇敢逐夢，挑戰旅外目標。

兩天的「BE HEROES陳柏良足球菁英學院」，儘管時間不長，但陳柏良把握每個不同課程，甚至連熱身與收操，都不斷告訴小球員職業球員的應對與觀念，他有時板起臉孔，有時臉上掛滿笑容，希望在收放之間，讓學員更能接受他所想要傳遞的訊息。

「台灣的球員並不比別的國家差，但有時候就是差在細節，差在最後一步。」陳柏良旅外多年，也代表台灣多次參加國際大賽，他看到台灣球員的資質與實力，他也同樣看到了台灣球員的不足，他說：「大家要更努力一點，更積極一點，要對自己更有信心！」

本次「BE HEROES陳柏良足球菁英學院」，找來呂昆錡、李盟乾、莊明諺與卡孟德擔任教練，一同指導小學員，讓每個球員能更完整吸收陳柏良想傳遞的訊息與觀念，更進而能將學習到的一切，帶回各自學校，教給沒能參與的隊友，提升整體實力。

陳柏良每年賽季結束後，才是忙碌的開始，包括「BE HEROES陳柏良足球菁英學院」與「BE HEROES國際高中足球邀請賽」。儘管辛苦，但他回饋的心始終不變，他強調，他從每個參加學員的眼神中看到想進步的決心，這是他能堅持前進的最大動力，他更期待有更多企業，以及政府能一同投入，一起為台灣足球努力。

陳柏良教導小球員。圖／主辦單位提供
陳柏良教導小球員。圖／主辦單位提供
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陳柏良教導小球員。圖／主辦單位提供
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陳柏良

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