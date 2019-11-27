射箭亞錦賽／陳怡瑄、陳界綸 複合弓混雙奪銀

2019-11-27 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



首闖亞錦賽混雙金牌戰的陳怡瑄(圖)／陳界綸，27日金牌戰151：158不敵中立運動員印度組合，摘銀仍寫隊史最佳成績。 圖／教育處提供(資料照) 分享 facebook

泰國曼谷登場的2019亞洲射箭錦標賽，在林明靜在女子複合弓個人賽奪銅後，複合弓混雙也傳佳績，首闖亞錦賽混雙金牌戰的陳怡瑄／陳界綸，27日金牌戰151：158不敵中立運動員印度組合，摘銀仍寫隊史最佳成績。

陳怡瑄／陳界綸混雙四強賽以157：153擊敗馬來西亞，首闖亞錦賽金牌戰，金牌戰碰上印度組合文南姆（Jyothi Surekha Vennam）／阿布舍克·維爾馬 (Abhishek Verma)，由於印度射箭協會目前遭禁賽，不過運動員仍得以中立運動員參賽，大會以「WA - Olympic Athlete」替代。

首局中華隊37：39兩分落後，次局印度隊射出4支滿分箭，將差距擴大。落後的中華隊，第4局力圖追趕，陳怡瑄兩支滿分箭，陳界綸也有1支滿分箭進帳，不過印度隊再度繳出完美4支10分鐘，中華隊151：158銀恨，不過仍寫下隊史最佳。

23歲的文南姆此戰繳完美表現「箭」無虛發，是印度摘金的最大功臣。她今年荷蘭射箭世錦賽拿下複合弓個人、女團「雙銅」，2015年亞錦賽個人摘金，上屆孟加拉達卡亞錦賽女團摘金，今年則在混雙掄元。

稍早中華隊反曲弓混雙雷千瑩／蘇于洋摘銀，本屆共計2銀1銅。