俄羅斯恐遭禁賽奧運 官員指西方國家反俄

2019-11-27 17:45 中央社 莫斯科26日綜合外電報導



世界反禁藥組織（WADA）獨立審查委員會建議禁止俄羅斯參加奧林匹克運動會4年，俄羅外交部則直接把此事指為西方國家「反俄」。 美聯社 分享 facebook

世界反禁藥組織（WADA）獨立審查委員會建議禁止俄羅斯參加奧林匹克運動會4年，俄羅斯體育事務官員今天表示這項建議太嚴苛；外交部則直接把此事指為西方國家「反俄」。

路透社報導，根據昨天公布的建議內容，俄羅斯可能無法參加2020年東京奧運及2024年巴黎奧運，以及各種運動項目的世界錦標賽。

俄羅斯被發現把經過竄改的實驗室資料提供給世界反禁藥組織，組織下的法規遵循審查委員會因此建議禁止俄羅斯參賽。

這項建議還須世界反禁藥組織執行委員會於12月9日在巴黎討論。

俄羅斯拳擊聯合會主席克列姆列夫（Umar Kremlev）在聲明中表示：「這很悲哀，我只能說，這些建議不公平。」

他說：「俄羅斯在全球體育發展上扮演重要角色，這樣一個國家怎麼能被禁賽？」

俄羅斯冰壺協會主席史維希契夫（DmitrySvishchev）也認為，俄羅斯已經因為禁藥醜聞被罰夠了，「禁賽建議很嚴苛，這是針對一個過去的問題給出缺乏根據的懲罰，俄羅斯已經為此被罰過了」，而且俄羅斯在打擊禁藥上有長足進步，「以這種嚴厲的方式懲罰下一代，太過分了」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則把禁賽建議與他所謂西方國家意圖非難俄羅斯聯想在一起，「這種決定做得越多，對他們的反俄論點就越好」。