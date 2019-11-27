射箭亞錦賽／反曲弓混雙摘銀 小將蘇于洋高抗壓

2019-11-27 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



亞錦賽反曲弓混雙金牌戰，蘇于洋(左)與雷千瑩(右)搭檔不敵碰上南韓姜彩瑛／金鎮優組合，以1：5屈居銀牌。 聯合報系資料照、企業射箭聯盟提供(資料照) 分享 facebook

2019亞洲射箭錦標賽今年在泰國曼谷舉行，我國選手繼林明靜在女子複合弓個人賽射銅後，今天則輪到雷千瑩／蘇于洋與陳怡瑄／陳界綸在反曲弓與複合弓混雙金牌戰中登場，其中率先舉行的反曲弓混雙金牌戰，雷千瑩／蘇于洋碰上南韓姜彩瑛／金鎮優，最終以1：5屈居銀牌。

今年射箭亞錦賽雖然屬於東京奧運資格賽的一環，不過我國在日前已取得男、女滿額六張門票下，這次由唯一確定取得東京奧運參賽資格雷千瑩領軍出征，其中在反曲弓混雙賽事中，她與蘇于洋一路過關斬將挺進金牌戰。

今天金牌戰雷千瑩／蘇于洋碰上去年亞運男子個人金牌金優鎮與女子個人銅牌姜彩瑛組成的搭擋，在首局賽事中雷千瑩／蘇于洋並未有任何10分箭進帳，反觀南韓射下兩支10分箭，以38：34率先搶下兩分局分。

接下來兩局雖然小將蘇于洋展現優異抗壓力，連續四箭都拿下10分，而雷千瑩也有一支10分箭與兩支9分箭表現，但南韓卻是在兩局八箭中射下五支10分箭與三支9分箭，最終就以局分5：1拿下金牌，中華隊則是拿下銀牌。

亞錦賽反曲弓混雙賽事從2011年舉辦以來，我國在過去四屆賽事中曾拿下一金一銅佳績，其中包括2015年由雷千瑩／魏均珩攜手拿下金牌，而下午我國仍有陳怡瑄／陳界綸將在複合弓混雙金牌戰登場，過去我國選手曾有兩度奪銅表現，今年已確定改寫最佳成績。