足球／陳柏良菁英學院 首度移師中台灣

2019-11-27 09:31 聯合新聞網 綜合報導



大合照。 展逸行銷提供 分享 facebook 連續第3年舉辦的「2019 BE HEROES陳柏良足球菁英學院」，經過首屆在台北田徑場，去年在高雄國家體育場後，今年首度移師中台灣，於11月26至28日在彰化縣體育場舉行，不但有過往針對高中菁英舉辦的兩天一夜足球學院外，還特別為彰化當地的國小學童量身打造一日訓練營，再度展現陳柏良對台灣足球基層的用心。

「2019 BE HEROES陳柏良足球菁英學院」首度轉戰中台灣，就來到中台灣體育重鎮彰化縣，更獲得彰化縣政府的大力協助，展現彰化縣熱愛體育的態度，彰化縣副縣長洪榮章說：「BE HEROES陳柏良足球菁英學院舉辦第3年，第一次來到彰化縣，三天活動有兩天是針對台灣的高中菁英足球員，還有一天是針對彰化在地的國小球員，希望提升在地體育風氣。」

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主辦單位展逸國際企業董事長張憲銘強調，很高興首度將「BE HEROES陳柏良足球菁英學院」移師中台灣，非常感謝彰化縣政府與彰化縣體育會的全力支持，更希望「台灣隊長」陳柏良帶來的職業觀念與態度，能讓菁英高中足球員更能努力向前，甚至能挑戰職業，他說：「希望大家未來都能成為台灣足球的英雄！」

目前效力中甲杭州綠城的陳柏良，有感於自己所擁有的一切，都是來自台灣的栽培，他儘管每年賽季都非常辛苦，還要配合中華隊徵召，但他仍堅持每年都要舉辦「BE HEROES陳柏良足球菁英學院」，就是希望將自己旅外的經驗與技巧，透過菁英學院，指導給每個參與的球員。

卡孟德。 展逸行銷提供 分享 facebook

「BE HEROES陳柏良足球菁英學院」首度來到彰化縣，陳柏良特別感謝彰化縣政府與彰化縣體育會的支持，他深知當地有許多熱愛足球的小朋友，這與他希望能推廣足球的決心不謀而合；他更期許參加活動的菁英足球員，能用心學習並得到收穫，將這些帶回球隊，去影響更多年輕球員。

「除了技術之外，我真的很希望能讓台灣更多人看到國外的足球舞台、職業足球是很寬廣、充滿無限可能的，要讓他們先有這個夢，肯做這個夢，才會盡全力去追！」陳柏良決心開辦「BE HEROES陳柏良足球菁英學院」，就是因為他18歲曾到日本，見識到職業足球的魅力，也讓他下定決心要走上職業道路。

陳柏良。 展逸行銷提供 分享 facebook

正是因為這樣的意念，陳柏良用心規劃，從住宿到選手膳食，從課程設計到關懷選手，他就是希望用最高規格的對待，讓選手能感受到他當年的心情，並能興起「見賢思齊」的企圖心，讓更多好選手敢夢，有更多選手更大膽去追逐自己的夢想。

本屆「BE HEROES陳柏良足球菁英學院」持續針對台灣菁英足球員，除了陳柏良的母校高雄市中正高工外，還特邀上屆高中足球聯賽冠、亞軍花蓮高中與北門高中參加。陳柏良今年也邀請包括莊明諺、李盟乾、呂昆錡與卡孟德組成最強教練團，儘管只有兩天時間，希望能指導球員來自職業的觀念與態度。

此外，為了回饋大力支持的彰化縣，本屆「BE HEROES陳柏良足球菁英學院」特別規劃一天國小足球訓練營，邀請彰化當地大興國小、管嶼國小、永靖國小、鹿東國小、南郭國小與東芳國小等校的足球小將，希望透過專業訓練，能讓前進職業足球的勇氣扎根在他們的心中，為未來挑戰自己打下基礎！