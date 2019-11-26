奧運場館特展國體大登場 「館長」朱木炎分享金牌

2019-11-26 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



「競技殿堂：奧林匹克賽會場館特展」今天起在國體大體育博物館展出。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

國立體育大學將從今天起至明年2月28日止，於校內體育博物館舉辦「競技殿堂：奧林匹克賽會場館特展」，在今天的開幕典禮上，今年接任體育博物館「館長」的雅典奧運跆拳道金牌國手朱木炎，也親自展示當年所拿下的金牌與貼身戰袍，希望透過這次特展讓民眾充分感受奧林匹克精神。

「競技殿堂：奧林匹克賽會場館特展」由教育部體育署補助，國體大邀請中華奧會合作，並請來對運動場館規劃、設計與營運專精研究的鄭良一，以及對於運動產業經營管理、運動賽會經營管理專家葉公鼎提供專業研究，希望將現代奧運場館之歷史演變及古代奧運歷史現場之精彩面貌，呈現在民眾面前。

本次特展除了整理出歷屆奧運場館中的幾項之「最」，希望讓觀展民眾能以有趣、快速的方式了解各界奧運場館的差異外，館內還將展示歷屆奧運紀念文物，包括2004年雅典奧運跆拳道金牌朱木炎所提供的獎牌、戰袍，以及2008年北京奧運女子48公斤級舉重金牌陳葦綾所提供的獎牌與相關文物等。

身兼策展人與奧運紀念文物的提供者，今年才接下國體大體育博物館館長一職的朱木炎說：「這次展覽要感謝很多同仁與相關單位的大力相助，雖然在舉辦展覽上我不是專業，但也希望透過運動員的角度提供一些不同想法，像是每個展覽背後內在且有溫度的故事等等。」

而體育署署長高俊雄也指出，這次特展中彙集了我國多名奧運奪牌戰將的相關紀念文物，東京奧運已進入倒數階段，希望明年奧運代表團選手也都能到特展中看看這些文物、獎牌，提振一下士氣，一舉在東京拿下好成績。