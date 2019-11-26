親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
HBL
綜合
路跑

勞工注意！明年勞保退休金請領年齡又調高1歲了

從反送中的廣東話 反思太陽花的弱母語

運動筆記2019冬山河100kSub10勇敢挑戰極限【配速列車】2019礁溪溫泉馬拉松半馬2小時30分配速策略
健行筆記越級打怪的志佳陽單攻橫嶺山鎮山海獅一吻定情 軟腳蝦最愛
NBA賽事精華- 爵士 vs. 公鹿 (11月26日)賽事精華- 灰熊 vs. 溜馬 (11月26日)

奧運場館特展國體大登場 「館長」朱木炎分享金牌

2019-11-26 13:55聯合報 記者劉肇育／即時報導

「競技殿堂：奧林匹克賽會場館特展」今天起在國體大體育博物館展出。記者劉肇育／攝影
「競技殿堂：奧林匹克賽會場館特展」今天起在國體大體育博物館展出。記者劉肇育／攝影
分享

國立體育大學將從今天起至明年2月28日止，於校內體育博物館舉辦「競技殿堂：奧林匹克賽會場館特展」，在今天的開幕典禮上，今年接任體育博物館「館長」的雅典奧運跆拳道金牌國手朱木炎，也親自展示當年所拿下的金牌與貼身戰袍，希望透過這次特展讓民眾充分感受奧林匹克精神。

「競技殿堂：奧林匹克賽會場館特展」由教育部體育署補助，國體大邀請中華奧會合作，並請來對運動場館規劃、設計與營運專精研究的鄭良一，以及對於運動產業經營管理、運動賽會經營管理專家葉公鼎提供專業研究，希望將現代奧運場館之歷史演變及古代奧運歷史現場之精彩面貌，呈現在民眾面前。

本次特展除了整理出歷屆奧運場館中的幾項之「最」，希望讓觀展民眾能以有趣、快速的方式了解各界奧運場館的差異外，館內還將展示歷屆奧運紀念文物，包括2004年雅典奧運跆拳道金牌朱木炎所提供的獎牌、戰袍，以及2008年北京奧運女子48公斤級舉重金牌陳葦綾所提供的獎牌與相關文物等。

身兼策展人與奧運紀念文物的提供者，今年才接下國體大體育博物館館長一職的朱木炎說：「這次展覽要感謝很多同仁與相關單位的大力相助，雖然在舉辦展覽上我不是專業，但也希望透過運動員的角度提供一些不同想法，像是每個展覽背後內在且有溫度的故事等等。」

而體育署署長高俊雄也指出，這次特展中彙集了我國多名奧運奪牌戰將的相關紀念文物，東京奧運已進入倒數階段，希望明年奧運代表團選手也都能到特展中看看這些文物、獎牌，提振一下士氣，一舉在東京拿下好成績。

朱木炎雅典奧運金牌。記者劉肇育／攝影
朱木炎雅典奧運金牌。記者劉肇育／攝影
分享
陳葦綾北京奧運金牌。
陳葦綾北京奧運金牌。
分享
體育博物館館長朱木炎也提供雅典奧運金牌及戰袍進行展示。記者劉肇育／攝影
體育博物館館長朱木炎也提供雅典奧運金牌及戰袍進行展示。記者劉肇育／攝影
分享

跆拳道舉重陳葦綾

相關新聞

網球／納達爾登球王200周 史上第六人也是最老

2019-11-26 09:05

四維盃／向下扎根 將推迷你網球賽

2019-11-26 00:31

四維盃／賽事邁入50屆 台灣網球名將搖籃

2019-11-26 00:24

烏拉圭衝浪選手 奪WSL QS 3000台灣站冠軍

2019-11-26 13:52

「康健人壽騎走日」12月7日相約大佳河濱公園

2019-11-25 14:43

網球／退加國奪台維斯盃冠軍 納達爾：難忘

2019-11-25 09:44

LPGA／CME錦標賽 金世煐一桿險勝收150萬美元獎金

2019-11-25 08:24

南韓大師羽賽／麟洋配 本季4冠到手

2019-11-25 00:23

T2鑽石桌球賽／不敵大陸前球王 林昀儒銀恨

2019-11-25 00:23

全國民俗體育競賽 「三金后」沈思妤跳繩特優

2019-11-24 23:23

羽球／王子維確定闖年終賽 林丹光州羽賽收亞軍

2019-11-24 14:52

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18

桌球／不敵前球王許昕 林昀儒T2鑽石賽新加坡獲銀

2019-11-24 23:07

光州羽賽／麟洋配奪本季第4冠 首對非地主冠軍

2019-11-24 15:39
看更多

熱門文章

MLB／馬林魚正式釋出陳偉殷 經紀公司上工了！

2019-11-26 10:04

NBA／看好馬龍制霸現代 史塔克頓：能挑戰單場100分

2019-11-25 14:27

轉戰中國如魚得水 林書豪CBA之路追求完美

2019-11-26 07:00

UBA／留一席給老教頭 輔大賽前為劉俊業默哀

2019-11-25 19:48

NBA／為尼克打球不如退休 傑佛森：我講的是事實

2019-11-25 14:57

NBA／詹姆斯33分14助攻 湖人拔刺推進8連勝

2019-11-26 12:20

中職／400天漫長等待 大王條款Part2合理嗎？

2019-11-26 07:00

NBA／安戴托昆波狂飆50分 公鹿強取8連勝

2019-11-26 12:16

MLB／洋基乖乖付錢？ 醫生指證挺艾爾斯柏瑞

2019-11-26 07:54

日職／年薪維持3億日圓 陽岱鋼表態想打東奧

2019-11-26 11:59

中職／「高餅連線」成形 高志綱接任獅隊首席教練

2019-11-25 23:12

NBA／頸椎扭傷華克周二出賽？ 母親：他很想打

2019-11-25 14:31

UBA／簡廷兆旅美歸國 笑說不想遇到周桂羽

2019-11-25 16:18

NBA／安比德首度0得分 暴龍嚴守搶下4連勝

2019-11-26 12:46

NBA／強壓哈登 唐西奇「MVP」聲響客場

2019-11-25 23:54

NBA／丁威迪致勝跳投 籃網擊退騎士奪4連勝

2019-11-26 12:03

MLB／洋基需補外野深度 美媒推薦牛奶弟

2019-11-26 11:11

黑豹旗／U18潘文輝5局無安打 穀保挺進八強

2019-11-25 17:09

徐生明盃／古林兄弟好感情 感動爸爸能見證弟弟進職棒

2019-11-25 16:58

NBA／單週最佳球員 唐西奇、丁威迪首度獲選

2019-11-26 11:03

NBA／AD將重返紐奧良 詹皇分享戰老東家經驗

2019-11-26 09:39

NBA／Kobe「細節」節目魔咒 網友盼西蒙斯保重

2019-11-26 13:00

日職／阪神個人獎大慘敗 入國家隊希望剩西勇輝

2019-11-26 07:00

UBA／2位2米洋將助陣 世新3洋將轟退去年冠軍國體

2019-11-25 18:07

冬盟／先發投手被打爆 龍隊吞首敗

2019-11-25 23:57

NBA／華克將恢復訓練 隊醫：他把自己保護得很好

2019-11-26 08:27

MLB／39歲還動手肘韌帶手術 希爾無意退休

2019-11-26 09:30

網球／納達爾登球王200周 史上第六人也是最老

2019-11-26 09:05

棒球／獲選WBSC最佳教頭 周宗志大感意外

2019-11-25 18:17

UBA／紀念逝世教頭劉俊業 楊哲宜：傳承精神

2019-11-25 22:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top